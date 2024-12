ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、天然のストーンが7石並んだ、ミッキーモチーフデザイン「10金ハーフエタニティネックレス」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス」10金ハーフエタニティネックレス

© Disney

価格:【イエローゴールド、ピンクゴールド】34,900円(税込)、【ホワイトゴールド】35,900円(税込)

長さ:全長42cm、38cm(アジャスター2段階調節)

デザイン部:縦約0.35cm×横約2.2cm

素材:【イエローゴールド】10金(イエロー・約1g)、天然石・アイオライト、ラブラドライト、ブルートパーズ、ペリドット、ピンクトルマリン、シトリン、アメシスト、各1石、【ピンクゴールド】10金(ピンク・約1g)、天然石・ブルートパーズ、ホワイトトパーズ、ラブラドライト、アイオライト、アクアマリン、ホワイトサファイア、アメシスト、各1石、【ホワイトゴールド】10金(ホワイト・約1g)、天然石・ホワイトトパーズ、7石

付属品:収納ケース

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

※オーダー後に商品を生産するため、約45日後のお届けとなります

※受注生産のため、注文後のキャンセル、または不良品以外の返品はできません

天然のストーンを7石並べた、幸福感に満ちたネックレス。

さりげなくミッキーモチーフがデザインされているのもポイントです!

© Disney

ネックレストップ部分は首元に沿うようにカーブを持たせた美しい仕上がりに☆

小ぶりながら顔まわりを華やかに演出し、上品な雰囲気です。

© Disney

ラインナップはカラフルな天然石を使用した「イエローゴールド」と、クリアブルーからパープル系のカラーの石をあしらった「ピンクゴールド」、ずらりと並んだホワイトトパーズがエレガントな雰囲気の「ホワイトゴールド」の3色展開。

イエローゴールドは、アイオライト、ラブラドライト、ブルートパーズ、ペリドット、ピンクトルマリン、シトリン、アメシストが使用されています。

© Disney

ピンクゴールドは、ブルートパーズ、ホワイトトパーズ、ラブラドライト、アイオライト、アクアマリン、ホワイトサファイア、アメシストを使用。

© Disney

ホワイトゴールドは、ホワイトトパーズが上品に輝きます☆

それぞれ7石の天然石があしらわれ、特別感もたっぷりのアクセサリーです。

© Disney

ミッキーモチーフもさりげないので、着用シーンを選ばず使用できるのも魅力の一つ。

休日のおでかけやデート、それから通学や通勤時まで毎日楽しめます。

© Disney

さらに、チェーンの長さが変えられる2段階調節のアジャスター付き。

その日のコーディネートや気分に合わせてお好みの位置に合わせることができます。

© Disney

ネックレスは収納ケースに入った状態でお届け。

黒を基調としたシックなケースのフタ裏には、ゴールドの箔プリントでモチーフが施されています。

世代問わず使えるデザインとミッキーモチーフが遊び心があってかわいいアクセサリー。

天然のストーンが7石並んだ「10金ハーフエタニティネックレス」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 7石の天然カラーストーン!ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス」10金ハーフエタニティネックレス appeared first on Dtimes.