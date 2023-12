毎年恒例の「第78回毎日映画コンクール」の候補作品が発表された。日本映画大賞・日本映画優秀賞候補作には、「第76回カンヌ国際映画祭」(2023年)で脚本賞を受賞した是枝裕和監督の『怪物』が最多9部門ノミネート。次いで、貧しくもたくましく生きる長屋の住人たちを阪本順治監督がみずみずしく描いた『せかいのおきく』が8部門ノミネート。受賞作(者)発表は来年(24年)1月下旬を予定している。

【画像】日本映画大賞、日本映画優秀賞候補の5作品

日本映画大賞・日本映画優秀賞候補作は、上記2作品のほかに、北米でも大ヒット中の『ゴジラ-1.0』(山崎貴監督)、100年前の1923年9月1日に発生した関東大震災の後、千葉県福田村で起こった事件の実話に基づいた『福田村事件』(森達也監督)、太平洋戦争を民衆の目線で描いた『ほかげ』(塚本晋也監督)の計5作品が選出された。

男優主演賞の候補には、綾野剛、稲垣吾郎、鈴木亮平、藤竜也、横浜流星。同女優主演賞には、安藤サクラ、黒木華、菊地凜子、趣里、杉咲花らが名を連ねる。

■第78回毎日映画コンクールノミネート作品(者)一覧(50音順)

【作品部門】

<日本映画大賞、日本映画優秀賞>

『怪物』『ゴジラ-1.0』『せかいのおきく』『福田村事件』『ほかげ』

<外国映画ベストワン賞>

『EO イーオー』『イニシェリン島の精霊』『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』『TAR/ター』『フェイブルマンズ』『別れる決心』

【俳優部門】

<男優主演賞>

綾野剛『花腐し』

稲垣吾郎『正欲』

鈴木亮平『エゴイスト』

藤竜也『高野豆腐店の春』

横浜流星『春に散る』

<女優主演賞>

安藤サクラ『BAD LANDS バッド・ランズ』

黒木華『せかいのおきく』

菊地凜子『658km、陽子の旅』

趣里『ほかげ』

杉咲花『市子』

<男優助演賞>

磯村勇斗『月』

宇崎竜童『BAD LANDS バッド・ランズ』

加瀬亮『首』

宮沢氷魚『エゴイスト』

永山瑛太『福田村事件』

<女優助演賞>

阿川佐和子『エゴイスト』

安達祐実『春画先生』

田中裕子『怪物』

広瀬すず『キリエのうた』

二階堂ふみ『月』

<スポニチグランプリ新人賞・男性>

アフロ『さよなら ほやマン』

池川侑希弥『雑魚どもよ、大志を抱け!』

黒崎煌代『さよなら ほやマン』

黒川想矢『怪物』

塚尾桜雅『ほかげ』

柊木陽太『怪物』

<スポニチグランプル新人賞・女性>

アイナ・ジ・エンド『キリエのうた』

石田夢実『遠いところ』

サリngROCK『BAD LANDS バッド・ランズ』

當真あみ『水は海に向かって流れる』

東野絢香『正欲』

山崎七海『渇水』

【スタッフ部門】

<監督賞>

石井裕也『月』

是枝裕和『怪物』

阪本順治『せかいのおきく』

塚本晋也『ほかげ』

森達也『福田村事件』

山崎貴『ゴジラ-1.0』

<脚本賞>

足立紳、松本稔『雑魚どもよ、大志を抱け!』

荒井晴彦、中野太『花腐し』

佐伯俊道、井上淳一、荒井晴彦『福田村事件』

阪本順治『せかいのおきく』

坂元裕二『怪物』

港岳彦『正欲』

<撮影賞>

笠松則通『せかいのおきく』

鎌苅洋一『月』

川上皓市、新家子美穂『花腐し』

近藤龍人『怪物』

柴崎幸三『ゴジラ-1.0』

浜田毅『首』

<美術賞>

上條安里『ゴジラ-1.0』

瀬下幸治『首』

原田恭明『花腐し』

原田満生『せかいのきおく』

三ツ松けいこ『怪物』

<音楽賞>

坂本龍一『怪物』

佐藤直紀『ゴジラ-1.0』

ジム・オルーク『658km、陽子の旅』

小林武史『キリエのうた』

安川午朗『せかいのおきく』

<録音賞>

志満順一『せかいのおきく』

高須賀健吾『月』

竹内久史『ゴジラ-1.0』

冨田和彦『怪物』

深田晃『花腐し』

【ドキュメンタリー部門】

<ドキュメンタリー映画賞>

『『生きる』大川小学校 津波裁判を闘った人たち』

『キャメラを持った男たち―関東大震災を撮る―』

『ケアを紡いで』

『劇場版 ナオト、いまもひとりっきり』

『国葬の日』

『絶唱浪曲ストーリー』

『チョコレートな人々』

【アニメーション部門】<アニメーション映画賞、大藤信郎賞>『I stitch my skin to the ground』『アリスとテレスのまぼろし工場』『Our Pain』『URAHARA ― TEASER』『丘にいる ft.VX-β』『オクトポリス ―プロローグ―』『己踊り』『君たちはどう生きるか』『520』『駒田蒸留所へようこそ』『Sewing Love』『ゾウのかたち』『太陽が水を汲んでいる』『月見ごこち』『並んだLAND』『ニンジンは待ってくれない』『HIDARI』『火の鳥 エデンの花』『BLUE GIANT』『北極百貨店のコンシェルジュさん』『マイスクール』『Magnified City』『みじめな奇蹟』『Monk SEISHIN』『屋根裏のラジャー』『ユーフラジー=モンタージュ』『来世 ユニコーンの首筋後ろのホクロになりたい』『La nuit des illusions(迷走の夜)』『Return』