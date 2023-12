『DOC（ドック） あすへのカルテ』アメリカ版リメイクの主演が決定！

実話を元に、12年間の記憶を失ったエリート医師の愛と再生の物語を描くイタリア発のヒューマンドラマ『DOC(ドック)あすへのカルテ』。アメリカ版リメイクが企画されていることは以前当サイトでもお伝えした通りだが、その主演がこの度明らかとなった。米Deadlineが伝えている。

2020年にイタリアの放送局Rai 1でスタートした『DOC(ドック)あすへのカルテ』は、脳の損傷によって12年分の記憶を失った医師が、周りの助けを借りながら仕事や生活を再生させようとする姿を描く。交通事故に遭って過去12年間の記憶を失うことになったイタリアの医師ピエルダンテ・ピッチョーニ氏に起きた実話にインスパイアされている。本国イタリアでは2024年1月よりシーズン3が放送予定だ。

イタリア版では主人公のアンドレア・ファンティをルカ・アルジェンテーロ(『無邪気な天使たち』)が演じているが、米FOXで制作される『DOC(原題)』の主演はモリー・パーカー。『ハウス・オブ・カード 野望の階段』のジャッキー・シャープ役や『ロスト・イン・スペース』のモーリーン・ロビンソン役で知られる彼女が、アンドレアに代わる主人公エイミー・イリアス医師を演じる。

