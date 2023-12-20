ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡È´éÌÌÉé½ý¡É¤ÏÁáÄ«¤ÎÅ¥¿ìÅ¾ÅÝ¤Ç¡Ä¡Önews zero¡×Â´¶È¤Ç¼þ°Ï¤¬·üÇ°¤¹¤ë¼òÊÊ¤ÈÂÎÄ´
¡¡3·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÊ¿ÆüÌë¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡Önews zero¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÂ´¶È¤¹¤ëÍÆ¯Í³Èþ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê54¡Ë¤Î¿È¤ò°Æ¤¸¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤òÂÔ¤ÄÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¡ÄÍèÇ¯3·î¡Önews zero¡×Â´¶È¤â¡¢ÊóÆ»ÈÖÁÈ°Ê³°¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼»¦Åþ³Î¼Â
¡¡ÍÆ¯¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿º£·î14Æü¤ÎÊüÁ÷»þ¤Ëº¸ÌÜ¤¬Æâ½Ð·ì¤·¡¢¥¬¡¼¥¼¤Ê¤É¤Ç¼êÅö¤Æ¤·¤¿ÄË¡¹¤·¤¤»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¡ÔÈÖÁÈ¹ßÈÄ¤ò¤á¤°¤êÆü¥Æ¥ìÂ¦¤È²¥¤ê¹ç¤¤¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡Õ¡ÔÈà»á¤ÎDV¡Ê¥É¥á¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡Õ¤È²±Â¬¤¬¥Í¥Ã¥È¤ÇÈô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÍÆ¯¤¬¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¸ì¤Ã¤¿ÀâÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥±¥¬¤Î¿¿Áê¤Ï¡¢Å¥¿ì¤Ë¤è¤ë¡È¼«Â»»ö¸Î¡É¡£¸áÁ°7»þ¤Ë¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç³¬ÃÊ¤ÎºÇ¸å¤Î°ìÃÊ¤òÆ§¤ß³°¤·¡¢º¸´éÌÌ¤«¤éÅ¾¤ó¤À¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢¤½¤Î15»þ´Ö¤Û¤É¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ¬ÄË¤äÅÇ¤µ¤¤È¤¤¤¦ÂÎÄ´¤Î°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¡¢ÉÂ±¡¤Ç¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤ÈMRI¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£°Û¾ï¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢1¥«·î¸å¤ËºÆ¸¡ºº¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢È¾Ç¯Á°¤Ë¤â¡¢Å¥¿ì¤·¤ÆÆ¬ÂÇ¤Ã¤Æ¡¢2»þ´Ö¤°¤é¤¤°Õ¼±¤ò¼º¤¤¡¢¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤ÎÉÔ°Â¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢º£²ó¤ÎÍÆ¯¤Î¡Önews zero¡×Â´¶È¤À¡£¡Ô¤ä¤Ï¤ê¡ÄÈÖÁÈ¤Î»ö¾ð¤Ç¤Î¹ßÈÄ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÍÆ¯¤µ¤ó¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¡¢¿¼¼ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤Ê¡©¡Õ¡ÔÂè°ìÀþ¤«¤éÂà¤¯¤È¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤âµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢°û¤ßÃç´Ö¤¬¸º¤Ã¤ÆÆÈ¤ê¼ò¤Ç¤µ¤é¤Ë¼òÎÌ¤¬Áý¤¨¤½¤¦¡Õ¤Èº£¸å¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£NHK¶É¥¢¥Ê»þÂå¤«¤é¾®¤µ¤Ê¼ºÇÔ¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤Ã¤¿
¡¡¸ÅÁãNHK¤Î¸µÆ±Î½¤âÍÆ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿´ÇÛ¤òÏ³¤é¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂç¼ºÇÔ¤òÊñ¤ß±£¤µ¤º¥é¥¸¥ª¤Î¥Í¥¿¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ÏÍÆ¯¤µ¤ó¤é¤·¤¤¡£ÊÑ¤Ê²±Â¬¤â¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ç°ì½³¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£Èà½÷¤Ï¶¦±é¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏËöÃ¼¤ÎAD¡Ê¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤Þ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ò²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤¸¯¤¦»Ð¸æÈ©¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤ª¤ª¤é¤«¤Ê¿ÍÊÁ¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤Î¼ò¹ë¤Ö¤ê¤âÍÌ¾¡£¿ì¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤ª¼ò¤Ê¤Î¤ÇÂ¾¿Í¤òÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤Ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤´ËÜ¿Í¤ÎÂÎ¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£²áµî¤Ë¤â¤ª¼ò¤ÇMRI¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¡¢¾®¤µ¤Ê¼ºÇÔ¤Ê¤é¶É¥¢¥Ê»þÂå¤«¤éÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¤âËèÆü¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤à»þ´Ö¤âÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ»õ»ß¤á¤Ï¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë4·î¤«¤éÂÓÈÖÁÈ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀ©¸Â¤Ê¤¯°û¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÍÆ¯¤µ¤ó¤â¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«50ÂåÈ¾¤Ð¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¼¡¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎÏÃ¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¼òÎÌ¤Ë»õ»ß¤á¤¬¸ú¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÈà½÷¤Î·ò¹¯¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÍÆ¯¥¢¥Ê¤È¤¤¤¨¤ÐNHK¶É¥¢¥Ê»þÂå¤«¤éÇ®°¦ÊóÆ»¤Ë»ö·ç¤«¤º¡¢·ëº§´Ñ¤äÉÔÇ¥¼£ÎÅ·Ð¸³¤Ê¤É¤ÎÈ¯¸À¤â¤½¤ÎÅÔÅÙÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÎø°¦ÏÃ¤Ïºò²Æ¡¢°ìÉô½µ´©»ï¤Ë¡Ö¸òºÝ8Ç¯¤Î¸æÁâ»Ê¤È¤ÎÇË¶É¡×¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤¬ºÇ¸å¡£¤³¤Î»þ¡¢¼«¤é¸òºÝ¼«ÂÎ¤òÈÝÄê¤·¤¿¾å¤Ç¡¢50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎø°¦¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯¸À¡£º£¤Ï·ëº§¤âÇ¥³è¤âÄü¤á¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø»Ù±ç³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÓ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤¬¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â»Ù±ç³èÆ°¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¼òÎÌ¤Ï¸º¤é¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£