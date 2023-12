『HAWAII FIVE-0』オリジナル版で放送禁止になったエピソードの内容とは？

常夏のハワイを舞台に、難事件に挑む捜査チームの活躍を描くアクションドラマ『HAWAII FIVE-0』。そのオリジナル版となる『ハワイ5-O』には、放送禁止になったエピソードがあるという。一体、どのような内容だったのだろうか?



米Colliderによると、1968年から12シーズンにわたって放送された『ハワイ5-O』のシーズン2第16話「Bored, She Hung Herself(原題)」が放送禁止になったとのこと。

