怪盗キッドや安室透も登場する臨場感たっぷりのシアター型ライブ・エンターテイメント！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石(ジュエル)〜』

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに、『名探偵コナン』をテーマにしたパーク史上初のレギュラーアトラクション『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石(ジュエル)〜』がオープン!

エンターテイナーが間近で繰り広げるユニバーサル・スタジオならではのアクション演出と、幅40メートルを超える巨大スクリーンに映し出される3D映像、臨場感あふれる音響・照明・水しぶきやスモークなどの特殊エフェクトの融合により、圧倒的な没入感を楽しめるシアター型ライブ・エンターテイメントです。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石(ジュエル)〜』

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開業日:2024年3月22日(金)

アトラクション上演施設:ニューヨーク・エリア内マンハッタンシアター

協賛:NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに、日本のみならず世界中のファンを熱狂させている『名探偵コナン』をテーマにしたパーク史上初のレギュラーアトラクション『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石(ジュエル)〜』がオープン!

2024年に連載30周年を迎える国民的人気作品『名探偵コナン』

日常ではありえない絶体絶命の緊迫感や手に汗握るアクション、そして主人公「江戸川コナン」の名推理など、幅広い世代に絶大な人気を誇るエンターテイメントブランドです。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと『名探偵コナン』のコラボレーションは、2017年の『ユニバーサル・クールジャパン』のスタート以来、数々の超興奮エンターテイメントを創り出し、ゲストから圧倒的な人気を博してきました。

2024年春の新アトラクション誕生で、シーズン限定ではなく、パークに来場するたびにいつでも『名探偵コナン』の世界を全身で体感できるようになります。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石(ジュエル)〜』は、パーク史上初の『名探偵コナン』をテーマとしたレギュラーアトラクションです。

エンターテイナーが間近で繰り広げるユニバーサル・スタジオならではのアクション演出と、幅40メートルを超える巨大スクリーンに映し出される3D映像、臨場感あふれる音響・照明・水しぶきやスモークなどの特殊エフェクトの融合により、圧倒的な没入感を実現。

さらには、大人気キャラクターの「怪盗キッド」や「安室透」の登場で五感がフルに刺激され、未体験の迫力に超興奮できます☆

また『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石(ジュエル)〜』は、パークオリジナルのストーリーで、“NO LIMIT!”なクオリティとスケールで展開されるライブ・ショーに全身で巻き込まれる体験をお届け。

そして新たに、『名探偵コナン』の作品世界をまるごと楽しめる、パークだけの限定フード&グッズの販売も決定しています。

あらすじ/ストーリー

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

星空の下で虹のような光を発する宝石「黄昏の虹」のお披露目会に招待されたあなた。

主催者の鈴木財閥相談役、鈴木次郎吉が、このお披露目会のために準備したという最新技術を駆使したシアターに足を踏み入れると、次郎吉、蘭、園子が登場。

宝石を狙う怪盗キッドから予告状が届いているとあって、コナンと、小五郎の代理で参加したという安室の姿もある。

華やかに幕開けしたお披露目会は、怪盗キッドの登場で一気に緊張モードに。

会場全体を舞台に繰り広げられる大騒動のど真ん中で、宝石の謎を紐解くコナンの推理で真実を知るあなた。

宝石は誰の手に?

果たして星空の下で“虹”を見ることはできるのか。

スペシャルチケット『名探偵コナン・アトラクションスペシャル』

販売期間:2024年1月19日(金)15:00〜6月30日(日)

販売価格:6,400円〜9,860円(税込)

販売場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイト

内容:以下3つのアトラクションの期間限定セット

・『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石ジュエル〜』(エクスプレス・パス)

・『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜波乱の輸送機プライベートジェット〜』(エクスプレス・パス)

・『名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜100万ドルの序幕プロローグ〜』(体験確約券)

新アトラクションのグランドオープンを記念し、『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石〜』と、『ユニバーサル・クールジャパン 2024』で開催する『名探偵コナン・ワールド』の大人気アトラクションがセットになった『名探偵コナン・アトラクションスペシャル』が登場。

待ち時間をギュッと短縮でき、スムーズかつ確実に体験できる最新コラボレーションのチケットです。

※その他ユニバーサル・エクスプレス・パスも同時発売されます

作品世界をユニバーサル・スタジオ・ジャパンならではの圧倒的なスケールとクリエイティビティで実現した、シアター型ライブ・エンターテイメント。

2024年3月22日(金)にグランドオープンする、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの新アトラクション『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石(ジュエル)〜』の紹介でした☆

『名探偵コナン100万ドルの五稜星』と連動したウォークスルー型脱出ゲームも!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・クールジャパン2024』名探偵コナン・ワールド 『名探偵コナン100万ドルの五稜星』と連動したウォークスルー型脱出ゲームも!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・クールジャパン2024』名探偵コナン・ワールド 続きを見る

ヒロアカ・名探偵コナン・モンハン!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・クールジャパン 2024』まとめ ヒロアカ・名探偵コナン・モンハン!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・クールジャパン 2024』まとめ 続きを見る

原作/青山剛昌「名探偵コナン」小学館「週刊少年サンデー」連載中

Universal Studios Japan TM & © Universal Studios. All rights reserved.

TM & © Universal Studios. All rights reserved.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 怪盗キッドや安室透も登場する臨場感たっぷりのシアター型ライブ・エンターテイメント!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石(ジュエル)〜』 appeared first on Dtimes.