¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¶ÚÎÏ¥ì¥Ù¥ë¤¬¤ï¤«¤ë¡Ä71ºÐ¸½Ìò¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬´«¤á¤ë¾®³ØÀ¸¤Ç¤â¶ìÀï¤¹¤ë"ÆÃÊÌ¤ÊºÂ¤êÊý"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¥½¥Í¥¸¥å¥ó¥³¡Ø71ºÐ¡¢ÃÄÃÏ½»¤Þ¤¤¡¡ËèÄ«¡¢µ¯¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡Ö¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡×¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£·ò¹¯¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¡Ö¶ÚÆù¡×
»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤Ï¡¢¤ª¤â¤Ë¹ü¤È¶ÚÆù¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤âÂÎ¤ò¹½À®¤¹¤ëÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¤é¡¢»ä¤ÏÌÂ¤¤¤Ê¤¯¡Ö¶ÚÆù¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤¹¡£
¤ªÇ¯´ó¤ê¤¬ÉÂµ¤¤ò¤·¤Æ¿²¤Ä¤¤¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿²¤¿¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢Î©¤Ã¤¿¤êºÂ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¶ÚÆù¤¬¿ê¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¹¡£
¼ã¤¤¿Í¤Ç¤¹¤é1¥«·î¤âÉÂµ¤¤Ç¿²¤¿¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆºÇ½é¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤Î¤¬¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¤ò·Á¤Å¤¯¤ë¤Î¤Ï¹ü¡Ê¹ü³Ê¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ü³Ê¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆ°¤«¤¹¤Î¤Ï¶ÚÆù¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Ö¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼Ö¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¡Ê¹ü¡Ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ê¿´Â¡¡§¿´Â¡¤â¶ÚÆù¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
¤½¤ó¤ÊÂçÀÚ¤Ê¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢Æ°¤«¤¹¤³¤È¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£
ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ÇÎ©¤Ã¤¿¤êºÂ¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÂ¹ø¤Î¶Ê¤²¿¤Ð¤·¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Êª¤ò»ý¤Á¾å¤²¤¿¤ê¡¢»Ø¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤Æ¶ÚÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ®ÉÂ¤Ç¿²¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ò±Ä¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á¶ÚÆù¤¬¿ê¤¨¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¢£Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÏÁ´¿È¤Î¶ÚÆù¤ò»È¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤
»ä¤Ï¥Ü¥Ç¥£¡¼¥ï¡¼¥¯¤ÎÀìÌç²È¤Ç¡¢ÆüÌë¡¢¶ÚÎÏ°Ý»ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡È¶ÚÆù¥Õ¥§¥Á¡É¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¶ÚÆù¤Î»È¤¤Êý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤Ê¤¢¤È¡¢¤Ä¤¯¤Å¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÏÂçºå»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤«¤é¤Î°ÍÍê¤Ç¡¢Ç¯¤Ë²¿²ó¤«¾®³Ø¹»¤Ç¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¶ÚÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò»î¤¹¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡ÖìîºÁ(¤¤¶)¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀµºÂ¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤Ä¤ÞÀè¤À¤±¾²¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤«¤«¤È¤ò¾å¤²¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬ìîºÁ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¡¢¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»Ò¤¬°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤Ï¤½¤Î»ö¼Â¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âº£¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ÇìîºÁ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ëµ¡²ñ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀµºÂ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÏÂ¼°¥È¥¤¥ì¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀ¸³èÍÍ¼°¤ÎÊÑ²½¤¬ÆüËÜ¿Í¤ÎÂÎ¤Î»È¤¤Êý¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¶ÚÆù¤Î¤Ä¤¤«¤¿¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¼ó¤«¤é¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Ë¤«¤±¤Æ¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¶ÚÆù¤¬¥«¥Á¥«¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
»×¤¨¤Ð¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Î¤ªÇ¯´ó¤ê¤Ç¡¢¿²¤¿¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢º£¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤è¤êÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤¬Ã»¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀµºÂ¤äÏÂ¼°¥È¥¤¥ì¤Ç¹ø¤ò²¼¤í¤·¤¿¤êÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤Ê¶Ú¥È¥ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ª¡¢ÂÎÃæ¤Î¶ÚÆù¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¼ó¤ä¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î¶ÚÆù¤¬¹Å¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¾å¤ÎÂÀ¤â¤â¤ä¹ø¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Î¶ÚÆù¤â¥«¥Á¥«¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬ÇÇØ¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë
¤â¤¦°ì¤Ä»ä¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÇÇØ¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤â¤È¤â¤ÈÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢²¤ÊÆ¤Î¿Í¤ËÈæ¤Ù¤Æ»ÑÀª¤Î°¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÂÎ¼ÁÅª¤Ë²¤ÊÆ¿Í¤è¤ê¤â¶ÚÎÏ¤¬¼å¤¤¤Î¤È¡¢Àµ¤·¤¤»ÑÀª¤ò°Õ¼±¤¹¤ëÊ¸²½¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ø¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ì¤Ð10¿ÍÃæ8¿Í¤¯¤é¤¤¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ²èÌÌ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¿Í¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤ë¤È¤¡¢Ìµ°Õ¼±¤ËÇØÃæ¤¬´Ý¤Þ¤Ã¤Æ¼ó¤¬Á°¤ËÆÍ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ËÜ¿Í¤Ïµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¶ÚÆù¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¡×¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¶ÚÆù¤¬Æ°¤«¤¹´ØÀá¤Î²ÄÆ°°è¤Ï»×¤¤¤Î¤Û¤«¹¤¯¡¢¶ÚÆù¤ÏºÇÂç¤Ç20¡ó¤¯¤é¤¤¿¤Ó½Ì¤ß¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÆ°¤«¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Î¸«¤¹¤®¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤µ¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¸ª¤«¤éÇØÃæ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¹ø¤Þ¤Ç¤Î¶ÚÆù¤¬¥«¥Á¥«¥Á¤Ë¡¢¸Ç¤Þ¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¸ª¤³¤ê¤äÇØÃæ¤Î¤³¤ê¡¢¹øÄË¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤³¤ê¤Î¤¢¤ëÉô°Ì¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ê¤Î¤¢¤ëÉôÊ¬¤Ï·ì±Õ¤ä¥ê¥ó¥Ñ±Õ¤ÎÎ®¤ì¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Îä¤¿¤¯´¶¤¸¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°¤¯¤Ê¤êÆâÂ¡¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤¤¯
¡Ö²¼È¾¿È¥Ç¥Ö¤Ç¥¤¥ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤«¡ÖÇ¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ªÊ¢¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ËÆù¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÃ²¤¯À¼¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥º¥Ð¥ê¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡ÖÁ´¿È¤Î¶ÚÆù¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯»È¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Ç¤¹¡£
¼ã¤¤¤³¤í¤Ï¤Þ¤À¶ÚÎÏ¤Ë¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÌÜÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤³¤í¤¬¶ÚÎÏ¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¯¤ëÃæ¹âÇ¯°Ê¹ß¤Ï¡¢¶ÚÆù¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»È¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ã¼Åª¤ËÂÎ·Á¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂÎ·Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶ÚÆù¤¬¿ê¤¨¤ì¤Ð¡¢ÆâÂ¡µ¡Ç½¤âÄã²¼¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ÆâÂ¡¤â¶ÚÆù¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Ç¯¤ò¤È¤ë¤È¡¢¿©¤ÙÊª¤ò°û¤ß¹þ¤ß¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡ÊÓë²¼¾ã³²¡Ë¡¢¿©¤Ù¤¹¤®¤ë¤È°ß¤¬¤â¤¿¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¿©Æ»¤ä°ß¤Î¶ÚÎÏ¤¬¿ê¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ì°ø¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÇØÃæ¤ÈÂÀ¤â¤â¤Þ¤ï¤ê¤Î¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤è¤¦
»ä¤¿¤Á¤¬ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´ØÀá¤Î¤Þ¤ï¤ê¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ÚÆù¤¬¿¤Ó½Ì¤ß¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¶ÚÆù¤ÏÁ´¿È¤Î¶ÚÆù¤òÊñ¤ß¹þ¤à¡Ö¶ÚËì(¤¤ó¤Þ¤¯)¡×¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¶ÚÆù¤Ï¶ÚËì¤È°ì½ï¤Ë¿¤Ó½Ì¤ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¥³¥ê¥³¥ê¤Ë¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤Û¤«¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤âÊÒ´ó¤ê¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¥«½ê¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¶ÚÆù¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤½¤³¤ËÂÚ¤ê¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ì±Õ¤ä¥ê¥ó¥Ñ±Õ¤ÎÎ®¤ì¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ì±Õ¤ÏÂÎÃæ¤Ë»ÀÁÇ¤ä±ÉÍÜ¤òÁ÷¤êÆÏ¤±¤ëÆ¯¤¤ò¡¢¥ê¥ó¥Ñ±Õ¤ÏÂÎÆâ¤ÎÏ·ÇÑÊª¤ò²ó¼ý¤¹¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÆ¯¤¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¶ÚÆù¤Ï¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯»È¤Ã¤ÆÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð·ìÎ®¤â¥ê¥ó¥Ñ±Õ¤ÎÎ®¤ì¤â¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢¿·ÄÄÂå¼Õ¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·ò¹¯¤ÊÂÎ¤Î´ðÁÃ¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤ÊÂÎÀÑ¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾åÈ¾¿È¤Ç¤¤¤¨¤ÐÇØÃæ¤Î¶ÚÆù¡ÊÇØ¶Ú¡Ë¡¢²¼È¾¿È¤Ç¤¤¤¨¤Ð¤ª¿¬¤ÈÂÀ¤â¤â¤Þ¤ï¤ê¤Î¶ÚÆù¤Ç¤¹¡£
ºÇÄã¸Â¡¢¤³¤ÎÆó¤Ä¤ÎÉô°Ì¤Î¶ÚÆù¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÆ°¤«¤»¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡ª¡¡ÂÎ¤ÎÃæ¤â³°¤â¼ã¡¹¤·¤µ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¶ÚÆù¤Î¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Î¶ÚÆù¤¬º£¤É¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ê¤Î¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ò¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯1¡Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»Ø¤¬³Ú¡¹º¹¤·¹þ¤á¤ì¤ÐOK¤Ç¤¹¡£Â¤Î»Ø¤Î´Ö¤¬³«¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢³«¤¯¤È¤¤ËÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢²¼È¾¿È¡Ê¹ø¤«¤é²¼¡Ë¤Î¶ÚÆù¤Ë¤³¤ï¤Ð¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¼å¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ò¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯2¡Ó¤Ï¡¢¥Ò¥¸¤ò¶Ê¤²¤º¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¿¤Ð¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÏÓ¤¬¼ª¤Î¶á¤¯¤Þ¤Ç¤¤¤±¤ÐOK¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¾åÈ¾¿È¤Î¶ÚÆù¡¢ÆÃ¤ËÇØÃæ¤È¸ª¤Þ¤ï¤ê¤Î¶ÚÆù¤¬½½Ê¬¤Ë»È¤ï¤ì¤º¤Ë¤³¤ï¤Ð¤ê¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò½¬´·²½¤·¤è¤¦
¤³¤³¤«¤é¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Î¤ä¤êÊý¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²¼È¾¿È¤È¾åÈ¾¿È¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò2¼ïÎà¤º¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Î½àÈ÷¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤ÎÆó¤Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢½¬´·²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ò¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º½àÈ÷1¡Ó¡¡Â»Ø¤ò³«¤¯
»Í¤Ä¤ÎÂ»Ø¤Î´Ö¤ËÈ¿ÂÐÂ¦¤Î¼ê¤Î»Ø¤òº¹¤·Æþ¤ì¤ÆÂ»Ø¤ò³«¤¡¢¼ê¤Ç°®¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÂ¤¬²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆþÍá»þ¤Ë¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ë¤È¶ÚÆù¤¬¤æ¤ë¤à¤Î¤Ç¡¢Ê¿»þ¤è¤ê¤â¼ê¤Î»Ø¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÁ´¿È¤Î¶ÚÆù¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Û¤°¤ì¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Î¸ú²Ì¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤ÂÎ¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ò¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º½àÈ÷2¡Ó¡¡ºÂ¹ü¤òÎ©¤Æ¤ÆºÂ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦
ºÂ¹ü¤Ã¤Æ¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò¾å¤Ë¸þ¤±¤Æç½Éô(¤Ç¤ó¤Ö)¡Ê¤ª¿¬¡Ë¤Î²¼¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤Î¤È¤º¸±¦¤Î¤ª¿¬¤ËÆó¤Ä½Ð¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ü¤¬ºÂ¹ü¤Ç¤¹¡£
ºÂ¹ü¤Ï¹üÈ×¤Î°ìÉô¤Ç¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó²¼¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¡ÖºÂ¤ë¡×¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÂ¹ü¤ò¾²¤ä°Ø»Ò¤ÎºÂÌÌ¤Ë¿âÄ¾¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆºÂ¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È»ÑÀª¤¬¤è¤¯¤Ê¤êÇØÃæ¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÍè¡¢°Ø»Ò¤Ë¤ÏÇØ¤â¤¿¤ì¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºÂ¹ü¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÎ©¤Æ¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¡¢¾åÈ¾¿È¤Ï¤ª¤Î¤º¤È¥·¥ã¥ó¤È¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤Ï¡¢ÇØ¤â¤¿¤ì¤ËÇØÃæ¤ò¤â¤¿¤»¤«¤±¤ë»ÑÀª¤¬³Ú¤Ê»ÑÀª¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¹üÈ×¤Ï¸å¤í¤ËÅÝ¤ì¡Ê¸å·¹(¤³¤¦¤±¤¤)¡Ë¡¢ºÂ¹ü¤ÏËÜÍè¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ºÂ¹ü¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÎ©¤Ã¤¿Àµ¤·¤¤»ÑÀª¤À¤È¡¢ÂÎ¤Ï¾¯¤·Á°·¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò¤¹¤ë¤È¤¡¢ºÂ¹ü¤òÎ©¤Æ¤ÆºÂ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤âºÂ¹ü¤òÎ©¤Æ¤ÆºÂ¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£²¼È¾¿È¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ë¥È¥é¥¤
²¼È¾¿È¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ç¤Ï¡¢¸Ô´ØÀá¤Þ¤ï¤ê¤Î¶ÚÆù¤ò¤Û¤°¤·¡¢ÂÀ¤â¤â¤ÎÂç¤¤Ê¶ÚÆù¡ÊÂçÂÜ¶Ú(¤À¤¤¤¿¤¤¤¤ó)¡Ë¤ËÆ¯¤¤«¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ì¹Ô¤ä¥ê¥ó¥Ñ±Õ¤ÎÎ®¤ì¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢Âå¼Õ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
²¼È¾¿È¤æ¤ë¤æ¤ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º1
¤â¤·¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ê¤Ç²¡¤·¤Ä¤Ö¤·¤¿¤È¤¤Ë¾²¤Ë¼ê¤¬¿¨¤ì¤ë¤«¿¨¤ì¤Ê¤¤¤«¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¶õµ¤¤òÈ´¤¤¤¿¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤äËí¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ÎÁ°¤È¤¢¤È¤Ë¡¢³«µÓ¤ò¤·¤Æ¡Ê¾²¤ËºÂ¤Ã¤ÆÂ¤ò¹¤²¤Æ¡Ë¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¸å¤Ï¡¢Â¤¬³«¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â¤Ç¤¤ë´ÊÃ±¤Ê¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Ô´ØÀá¤Þ¤ï¤ê¤Î¶ÚÆù¤ò¤æ¤ë¤á¤ë¤Î¤Ë¤Ï¸ú²ÌÈ´·²¤Ç¤¹¡£
²¼È¾¿È¤æ¤ë¤æ¤ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º2
¸Ô´ØÀá¤ò¤æ¤ë¤á¤ë¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Æü¤´¤í¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤ì¤Ê¤¤ÂÀ¤â¤â¤ÎÆâÂ¦¤Î¶ÚÆù¡ÊÆâÅ¾¶Ú(¤Ê¤¤¤Æ¤ó¤¤ó)·²¡Ë¤ò¤Û¤°¤¹¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
¶Ä¸þ¤±¤Î¾õÂÖ¤Ç¹Ô¤¦¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¹ø¤òÄË¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥Þ¥Ã¥È¤ä¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Î¾å¤Ç¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ä¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤ÏÉÛÃÄ¤ä¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¡¢³Ý¤±ÉÛÃÄ¤ò¤«¤±¤¿¾õÂÖ¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¤³¤ì¤ò¿²µ¯¤¤Ë¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¨¤Æ³Ý¤±ÉÛÃÄ¤ò¤«¤±¤¿¾õÂÖ¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ò¥¶¤ò¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¹â¤µ¤Ç¤Þ¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬³ÎÇ§¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾å²¼¤Ë¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤µ¤»¤ë¤è¤ê¤â¡¢Æ±¤¸¹â¤µ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬ÂÀ¤â¤â¤ÎÆâÂ¦¤Î¶ÚÆù¤¬»È¤ï¤ì¡¢¹â¤¤¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÎÙ¤ËÃ¯¤«¤¬¿²¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÀÅ¤«¤Ë¤Þ¤ï¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¾åÈ¾¿È¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ë¥È¥é¥¤
¾åÈ¾¿È¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ç¤Ï¡¢¸Ç¤Þ¤ê¤¬¤Á¤ÊÇØ¶Ú¤ËÆ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÎ¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ã¥ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¸å¤í»Ñ¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¿Í¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¾åÈ¾¿È¤æ¤ë¤æ¤ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º1
Æü¾ïÀ¸³è¤ÇÏÓ¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê¿¤Ð¤¹¤³¤È¤Ï¡¢°Õ³°¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤À¤«¤é¤³¤½°Õ¼±Åª¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÏÓ¤ò¿¤Ð¤¹¤ÈÈÝ±þ¤Ê¤·¤ËÇØ¶Ú¤¬»È¤ï¤ì¡¢¤³¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤¿ÇØÃæ¤ä¸ª¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡ °Ø»Ò¤ò»È¤Ã¤¿¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£ºÂ¹ü¤¬°Ø»Ò¤ÎºÂÌÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿âÄ¾¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦ÇØ¶Ú¤ò¥Ô¥ó¤È¿¤Ð¤·¤ÆºÂ¤ê¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÅ·°æ¤Ë¸þ¤±¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥Ò¥¸¤ò¿¤Ð¤·¤ÆÎ¾ÏÓ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹
¢ ¾å¤²¤¤Ã¤¿¤é¤½¤³¤Ç5ÉÃ¥«¥¦¥ó¥È¤·¡¢ÏÓ¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤¹
£ 2²óÆ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
¢£¤³¤ì¤ÇÇØÃæ¤«¤é¸ª¤¬¥¹¥Ã¥¥ê
¾åÈ¾¿È¤æ¤ë¤æ¤ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º2
¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º1¤Î±þÍÑ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆó¤ÎÏÓ¤Î°ú¤Äù¤á¤Ë¤â¸ú²ÌÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º1¤Ë¤Ò¤Í¤ê¤È¥Ò¥¸¶Ê¤²¤ò²Ã¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¤è¤ê¶ÚÆù¤ËÉé²Ù¤¬¤«¤«¤êÇØÃæ¤äÆó¤ÎÏÓ¤Ë¡Ö¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¸ª¤äÇØÃæ¤¬¤³¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤é¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
----------
¥½¥Í ¥¸¥å¥ó¥³¡Ê¤½¤Í¡¦¤¸¤å¤ó¤³¡Ë
1952Ç¯ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£Éã¿Æ¤¬²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ä¡£ÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤Ë²Ç¤®¡¢3¿Í¤Î»ÒÊõ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÎ¥º§¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¼Â²È¤ËÌá¤ë¤â¡¢Éã¿Æ¤¬±Ä¤à²ñ¼Ò¤¬ÅÝ»º¤·¡¢½»¤à²È¤ò¼º¤¦¡£Ãù¶â¤âÄì¤ò¤Ä¤¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢ÂÎÅö¤¿¤ê¤ÇÆ¯¤¤¤¿À°ÂÎ±¡¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤â¤È¤ËÆÈÎ©¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢61ºÐ¤ÇËö´üÀ£Á°¤Î¤¬¤ó¤Ë¡£ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤Î¿ÍÀ¸¤â¡¢¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¡¢ÎÁÍý¡¦¼ê·Ý¡¦ÍÎºÛ¡¦DIY¡¦¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤º¤Ëº£¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢Âçºå»Ô¹Ù³°¤ÎÃÄÃÏ¤Ç¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡£
----------
¡Ê¥½¥Í ¥¸¥å¥ó¥³¡Ë