¡ØSEAL Team¡¿¥·¡¼¥ë¡¦¥Á¡¼¥à¡ÙºÇ½ª¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¡Ø¥¢¥ó¥Õ¥©¥²¥Ã¥¿¥Ö¥ë¡Ù¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥¦¥©¥ë¥·¥å¤é¤¬½Ð±é

先月、シーズン7をもって終了することが決まったデヴィッド・ボレアナズ(『BONES』)主演ドラマ『SEAL Team/シール・チーム』。その最終シーズンに出演する新たなキャストが分かった。米Deadlineが伝えている。

【関連記事】海外ドラマ 打ち切り&更新一覧 | 2023年〜2024年【278作品】

一人は、『アンフォゲッタブル 完全記憶捜査』のディラン・ウォルシュ。最近、アメリカ海軍特殊戦開発グループの司令官に任命されたウォルチ大佐を演じる。ウォルチ大佐は、規則にうるさいタイプで、政治思想が強く、デヴィッド演じる主人公が率いるブラボー・チームをどうすべきかについて、時には自身の野心を優先してしまうこともあるキャラクターだという。ディランはゲスト出演となる模様だ。

EXCLUSIVE: Dylan Walsh has been tapped for a major recurring role on the upcoming seventh and final season of Paramount+’s military drama ‘SEAL Team’ https://t.co/GMXct6YFjp

- Deadline Hollywood (@DEADLINE) December 15, 2023