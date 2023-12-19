ABEMAはクリスマスの特別企画第4弾として、12月24日（日）夜6時50分から、TVアニメ『School Days』を全話無料一挙放送する。

【放送】『School Days』全話一挙

『School Days』は、2007年7月から放送された、オーバーフローの同名ゲームを原作としたアニメ作品。高校生の主人公・伊藤誠と、クラスメイトの西園寺世界、そして誠が思いを寄せる桂言葉との恋愛模様を中心とした人間ドラマが描かれる。魅力的なヒロインのほか、人間の感情の揺れ動きを織り込んだ独特のドラマ、そして終盤の衝撃的な展開が話題を呼び、放送から15年以上が経った今でも根強い人気を誇っている。

本企画は、今年で8年連続、8回目となるABEMAのクリスマス恒例企画で、12月24日（日）夜6時50分から『School Days』全話と『School Days OVAスペシャル 〜マジカルハート☆こころちゃん〜』を無料一挙放送。また放送後、12月31日（日）夜11時59分まで全話無料で楽しめる。

https://twitter.com/Anime_ABEMA/status/1736673688135815373

■クリスマスイブ『School Days』全話無料一挙放送 概要

▼『School Days』全話＋『School Days OVAスペシャル 〜マジカルハート☆こころちゃん〜』

放送日時：12月24日（日）夜6時50分〜

放送チャンネル：アニメLIVEチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/anime-live/slots/Ejmkn3jYopfLXh

※放送後、12月31日（日）夜11時59分まで、全話無料

(C) STACK・School Days製作委員会 2007