12月31日23時45分より生放送される音楽番組『CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2023→2024』（TBS系）より、JO1、ルセラ、anoほか、総勢73組の出演アーティストが発表された。

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毎年恒例の『CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！』が、2023年大晦日に5時間15分にわたって生放送される。今回、本番組より総勢73組の出演アーティストが発表。2023年のヒットソングから2024年にブレイク必至の注目アーティストまで、幅広いアーティストたちが、年越しから熱いライブをお届けする。

今年で25回目となる本番組。人気アーティストたちと年越しカウントダウンで大盛り上がりしたあとは、激アツメドレーで華々しく新年をスタート。生放送を盛り上げるサブMCは、昨年に引き続きEXITが務める。気になるアーティストの全歌唱曲とタイムテーブルは、放送前日の12月30日に発表される予定だ。

■出演アーティスト（50音順）

AARON、INI、IMP.、アイナ・ジ・エンド、asmi、新しい学校のリーダーズ、ano、家入レオ、＝LOVE、imase、WEST.、内田雄馬、AKB48、ENHYPEN、OCTPATH、男澤直樹、Omoinotake、神はサイコロを振らない、カメレオン・ライム・ウーピーパイ、川崎鷹也、キタニタツヤ、CHEMISTRY、Conton Candy、崎山蒼志、櫻坂46、ザ・クロマニヨンズ、THE RAMPAGE、JO1、GENERATIONS、s**t kingz、シャイトープ、女王蜂、SUPER BEAVER、鈴木愛理、Da-iCE、Tani Yuuki、DA PUMP、chelmico、超特急、DXTEEN、Travis Japan、≒JOY、西川貴教、ねぐせ。、Novelbright、乃木坂46、≠ME、Hi-Fi Un!corn、Perfume、パンダドラゴン、THE BEAT GARDEN、BE:FIRST、羊文学、日向坂46、平井 大、FUNKY MONKEY BΛBY’S、FANTASTICS、藤原さくら、FRUITS ZIPPER、BREAKERZ、FLOW、MAZZEL、マカロニえんぴつ、三浦大知、Mrs. GREEN APPLE、milet、モーニング娘。’24、yama、由薫、Little Glee Monster、LE SSERAFIM、WATWING、ONE N’ ONLY

『CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2023→2024』は、TBS系にて12月31日23時45分より生放送。