¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦²°Éß¡õÅèº´¡¡ÏÂµí¡¦¿åÅÄ¤¬ÃÙ¹ï¤Ç»Å»öÈô¤Ð¤·¤¿Àâ¤òÈÝÄê¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×
¡¡£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤¬£±£·ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÏÂµí¡×¡Ê¿åÅÄ¿®Æó¡¢ÀîÀ¾¸»ÖÏº¡Ë¤¬ÍèÇ¯£³·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÏÂµí¤Î²ò»¶¤Ï£±£²Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£²ò»¶¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¿åÅÄ¤¬£³Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÊ£¿ô²óÃÙ¹ï¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¼«¤éÊ¸½ñ¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×²°ÉßÍµÀ¯¤Ï¡¢²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤¤¤Á¤Ã¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£¡Ö²ò»¶¡Ê¤ÎÍýÍ³¡Ë¤ò¥Õ¥¡¥ó¤È¤«ËÍ¤é¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÌ¡ºÍ»Õ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÃÙ¹ï¤È¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥º¥ì¤¬µö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£ËÍ¤é¤Ï¤æ¤ë¤æ¤ë¡£¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Ì¡ºÍ½ª¤ï¤ê¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤«¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£ÁêÊý¤ÎÅèº´ÏÂÌé¤â¡Ö¡ÊÌ¡ºÍ¤Î¡ËÎý½¬¤È¤«¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡¡Åèº´¤Ï¡Ö¥¬¥Þ¥ó¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²ò»¶¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î·èÃÇ¡£·ëº§¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£ÁêÅö¤Ë¥ê¥¹¥¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¿åÅÄ¤Ï£´·î¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»³ËÜÇë»Ò¤È¡¢ÀîÀ¾¤ÏºòÇ¯£±£°·î¡¢°ìÈÌ½÷À¤È¤½¤ì¤¾¤ì·ëº§¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤Ï¡Ö¡ÊÁêÊý¤Ë¡ËÉñÂæ¤ËÃÙ¹ï¤µ¤ì¤ë¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤Ï¥Ä¥é¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÅèº´¤Ï¡Ö¡Ê¿åÅÄ¤Ï¡Ë½ÐÈÖ¤òÈô¤Ð¤¹¤È¤«¤Ï¡Ê¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤ë¡£²°Éß¤â¡Ö¡Ê»Å»ö¸½¾ì¤Ø¤Î¡ËÆþ¤ê»þ´Ö¤ËÃÙ¹ï¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÆ±Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡¿åÅÄ¤¬ÃÙ¹ï¤Ç»Å»ö¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢Åèº´¤â²°Éß¤â¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÂ·¤¨¤¿¡£