音を出してはいけない世界で暮らす家族を描いた、シチュエーション・スリラーの傑作『クワイエット・プレイス』を生んだジョン・クラシンスキー監督の新作『ブルー AND THE SECRET FRIENDS(仮題)』(※「AND THE SECRET FRIENDS」に代わる、正式な副題は後日発表)が、2024年に日本で劇場公開されることが発表された。

【動画】『ブルー AND THE SECRET FRIENDS(仮題)』予告編

新作の題材は、「イフ」と呼ばれる“想像力豊かな子供にしか見えない不思議な存在”(イマジナリー・フレンド)。子供の頃、おままごとやヒーローごっこを一緒に遊んだお気に入りの人形や空想の友達(イマジナリーフレンド)。子供の時には、本当に存在しているように感じていたけど、大人になっていつの間にか忘れてしまった空想の友達が、もしも今でも、そばであなたを見守ってくれているとしたら…。

そんな発想から生まれた本作は、“子供にしか見えない存在”ブルーと少女の物語。作品の中心キャラクターは、パープルブルーで大きなもふもふの”ブルー“。ブルーが友達だった子供は大人になり、彼の事を忘れてしまい、もうすぐ存在が消えてしまう運命にあった。そんなブルーが出会ったのは、彼のような存在が見える少女ビー(ケイリー・フレミング)。ライアン・レイノルズ演じる、大人だけどブルーが見える、ビーの隣人の助けも借り、消えゆくイフたちを助けるための冒険に出る。果たして、ブルーと少女ビーたちに、どんな奇跡が待ち受けているのか。

ジョン・クラシンスキーが7年越しで映画化を実現させた本作には、ライアン・レイノルズをはじめ、監督をリスペクトするキャストが集結。ブルーの声を務めるスティーヴ・カレルを筆頭に、マット・デイモンや、エミリー・ブラント、フィービー・ウォーラー=ブリッジ、オークワフィナ、サム・ロックウェルが、ユニークなイフたちの声を担当している。まだ発表されていないが、ほかにも超大物キャストの声優参加もうわさされている。

公開された予告編は、ブルーと自分の事が見える少女ビーの出会いから始まる。少女に出会えて、喜びが暴走気味のブルーは、熱心に自分の事を話すが、あまりビーには理解されていない様子で、謎のもふもふ扱いされてしまう。

蝶々の女の子や、ピンクのワニ、タコを頭に被った猫キャラなど、子供の想像力の数だけ存在する、ユニークでカワイいキャラクターたちが登場する世界観は、ライアン・レイノルズが『トイ・ストーリー』や『モンスターズ・インク』といった名作を生みだした「ピクサー作品の実写版のような映画を目指した」と語るように、これまで見たことないような独創的な世界になっている。

海外版ティザーポスターは窓に手をかけるもふもふブルーの大きな手が、新たな物語の始まりがすぐそこに迫っていると感じさせる、子供のころのワクワク感を呼び起こす一枚となっている。

果たしてビーは、ブルーやイマジナリー・フレンドたちを、消えゆく運命から助けてあげることが出来るのか?大きくてもふもふ、一生懸命だけどいつも空回り気味、不憫かわいいブルーの活躍(?)に注目だ。