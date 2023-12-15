¸Å¶¶µü¸è¤ÏÀ¸´ÑÀï¤¹¤Ù¤¡©¡¡¸µ¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½£Æ£×¤¬¾Î»¿¡Ö¥Æ¥ì¥Ó´ÑÀï¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡×
¡¡¥é¥¤¥Ö´ÑÀï¤Ç¤³¤½¤ï¤«¤ëÆüËÜÂåÉ½£Æ£×¸Å¶¶µü¸è¡Ê£²£¸¡á¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¤Îà¤¹¤´¤ßá¤È¤Ï¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¸ø¼°Àï£³£´¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É»°´§¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥ê¡¼¥°£Í£Ö£Ð¤ò¼õ¾Þ¡£¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼´ÆÆÄ¤«¤é¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹´ÆÆÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤ÏÆÀÅÀ¥Ú¡¼¥¹¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥ê¡¼¥°Àï£¶¥´¡¼¥ë¤ÇÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°£¶°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£¶£·£È£Á£É£Ì¡¡£È£Á£É£Ì¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸µ¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½£Æ£×¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥¹¡¦¥Þ¥¯¥Õ¥¡¡¼¥Ç¥ó»á¤Ï±Ñ¥é¥¸¥ª¡Ö£Â£Â£Ã¥é¥¸¥ª¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡×¤Ç¡Ö¶²¤í¤·¤¤¤è¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢»î¹ç¤òÀ¸¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Èà¤Ï¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÆ°¤Â³¤±¤ë¡£¸Å¶¶µü¸è¤Î¥ª¥Õ¥¶¥Ü¡¼¥ë¤Î±¿Æ°ÎÌ¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ê¤ó¤À¡×¤È´¶Ã²¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºòµ¨¤È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Èæ³Ó¤Ë¤Ï¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¸«¤Æ¡¢Èà¤Î¥×¥ì¡¼¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤È¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤ä¤½¤Î¼þÊÕ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¸Å¶¶¼«¿È¤ÎÆ°¤¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢º£¸å¤ÏÎÌ»ºÂÖÀª¤ËÆþ¤ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£