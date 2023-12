「ショウヘイ・オオタニはドジャーだ。ショウヘイ・オオタニはドジャーだ」

10年間で700ミリオンドル(約1015億円)というアメリカのスポーツ市場最高額の契約をロサンゼルス・ドジャースと交わした大谷翔平選手。11月10日付けロサンゼルス・タイムズはサブスクライバーのみを対象としたコラムの中で、そう連呼し、歓喜している。さらには、

「ベーブ・ルースはドジャーだ」

と大谷選手のことを“ニュー・ベーブ・ルース”と言い切る。



“サタデー・ナイト・ライブ”で大谷選手のニュースが報道される

今、アメリカは“大谷祭り”の真っ盛りだ。その熱気はエンターテインメント番組にまで及んでいる。アメリカで絶大な人気がある週末の夜のテレビショー“サタデー・ナイト・ライブ”で、大谷選手のニュースが流れたのだ。同番組には、ビッグな出来事をおもしろニュースに仕立てて紹介するコーナーがあるが、その中で、大谷選手の700ミリオンドル契約も報じられた。そこで登場したのは、セクシーな白い足の絵。その下には“Sho-feet Ohtani”と書かれている。何のことだろう?と思っていると、ニュースキャスターがこう話した。

「ドジャースが二刀流スーパースター、オオタニ・ショウヘイと10年700ミリオンドルの契約に署名しました。これ(大谷選手の契約金のこと)は、“オンリーファンズ(Onlyfans)”で彼のお姉さん“Sho-feet Ohtani”が稼いでいるのとほぼ同額です」

“セクシーなジョーク”のネタにされたオオタニ

大谷選手の大活躍は"Sho-Time(ショータイム)”と呼ばれているが、これは、ShoheiのショーとShowのショーを捩った造語。つまり、Sho-timeはshowtime(見せ場)というわけである。“Sho-feet Ohtani”のSho-feetも、ShoheiのショーとShowのショーを捩った造語と考えられるので、“Sho-feet Ohtani”は“Show feet Ohtani”、「足を見せるオオタニ」ということになるだろう。

要するに、“大谷選手の700ミリオンドルという契約金は、“オンリーファンズ”で大谷選手のお姉さん「足を見せるオオタニ」が足フェチ動画をサブスクライブさせて稼いでいる額だ”というブラックジョークと思われる。

もちろん、大谷選手のお姉さんというのはジョーク上の架空の設定だろうが、リスペクトされている大谷選手をセクシーなジョークのネタにするとは何でもありのアメリカのエンタメ、恐るべしである。

だからか「“足を見せるオオタニ”のジョークで笑うのは彼に悪いわ。彼は高く評価されているから」「くだらないジョークだな」と批判する声もあった。

Xでは大谷選手をネタにしたミームが数多く存在

何はともあれ、大谷選手はこんなジョークにされるほど愛されているし、同時に、ジョークにしては気の毒と思われるほどリスペクトされているのだ。

実際、この番組だけではなく、X(旧Twitter)上でも、大谷選手をネタにしたミーム(meme)と呼ばれるパロディー動画やパロディー画像が数多く投稿されている。その中で、目についたのが#Shohei me the moneyや#Sho me the money”というハッシュタグ。これは“Show me the money”というフレーズをパロったものだ。

1996年の人気映画「ジェリー・マグワイア(邦題は“ザ・エージェント”)」を憶えているだろうか? 映画の中で、プロフットボール選手ロッド・ティドウェルのエージェント、ジェリー役を務めたトム・クルーズが“Show me the money”(金を見せろ)と電話で叫ぶ名シーンがある。ShowとShoheiは音節が似ているため、“Show me the money“が“Shohei me the money”となって、X上でパロディー化されているのだ。

“SHOHEI ME THE MONEY”のロゴ入りTシャツを販売する輩も

ちなみに、「金を見せろ」と言うセリフは、ジェリーがロッドを引きとめようとするくだりで出てくる。ロッドが、自分を引き止めるのには何が必要なのかをジェリーにはっきり伝えるシーンだ。

ロッド それはとても個人的なことだが、とても重要なことなんだ。それは家族のモットーでもあるんだ。だから、君に言うよ。いいかい?

ジェリー ああ。

ロッド 言うよ。“金を見せろ”ってことさ。

この後、ジェリーは「金を見せろ」と大声で何度も叫ぶのである。

つまり、ドジャースとアメリカのスポーツ史上最高額の契約を交わした大谷選手は、“#Shohei me the money”で、結局のところ金になびいてしまったとジョークにされているわけである。例えば、「オオタニは“金を見せろ”と言ったんだよ」「オオタニ? “金を見せろ”だろ」「“金を見せろ”じゃないよ。金のショウヘイだよ」と言った具合だ。早くも、ネット上では、“SHO ME THE MONEY”のロゴ入りTシャツを22ドルで売り出す輩まで登場している。

大谷選手がドジャースと契約した理由

しかし、この“Show me the money”には、実は、もっと深い意味がありそうだ。映画の中で、ロッドが“Kwan(クワン)”という言葉を口にしている。“Kwan”はロッドがCoinを改変して作った造語だが、どこかスピリチュアルな響きを帯びている。ロッドは「Kwanは、愛や尊敬、コミュニティー、そしてドルのことも意味している。1つのパッケージなんだ。それがKwanなんだ」と話している。ロッドはMoneyそのものより、Kwanを大切に思っているのである。

そうか、と思った。大谷選手がドジャースと契約した理由については、カリフォルニアという温暖で慣れ親しんだ環境や手術した右肘のサポート体制があること、そして、アメリカのスポーツ史上最高額の契約金を提示されたことなど様々な分析がされているが、大谷選手も、“Kwan”を大切にしているからドジャースを選んだのではないか?

お金より夢を求めて渡米

ロサンゼルス・タイムズのコラムニストで大谷選手の取材もしているディラン・ヘルナンデス氏も、それを示唆するような、こんな指摘をしていた。

「日本は必ずしもお金を最優先にはしない国だと思います。それは、大谷選手を見ればよくわかります。メジャーリーグでは、25歳未満の外国人選手は年俸制限がかかることから、大谷選手が渡米した23歳の時、彼のエンゼルスとの契約金は2億6000万円でした。2年後に入団すれば200億円を超える契約金が待っていると当時予想されていましたが、彼は夢を追うために200億円を蹴ったわけです。お金優先のアメリカ人はこんな判断はしません。大谷選手はお金より夢を求めたのです」

お金より夢。

確かに、「金のショウヘイ」ではない大谷選手にとっての“Kwan”には、夢が含まれると思う。大谷選手が高校1年時に作った目標達成表を見ると、“勝利への執念”や“計画性”といった大谷選手が夢達成のために重視している考え方が記されている。“勝利への執念”を抱いている、プレイオフにはまだ出場したことがない大谷選手が、その執念を晴らすにはプレイオフで勝てる可能性があるドジャースでプレイする“計画性”を持っていたとしても全然不思議ではない。

日本というコミュニティーへの気遣い

また、大谷選手は目標達成表の中で、“思いやり”や“愛される人間”、“感謝”といった人間性も重視していることから、大谷選手の“Kwan”には愛やコミュニティーも含まれているかもしれない。実際、MLBアナリストのベン・ヴァーランダー氏は大谷選手がドジャースを選んだ理由についてフォックス・スポーツ・ニュースの中でこう話している。

「西海岸なら、日本にいる人たちは目覚めた時、ショウヘイがプレイするところを簡単に見ることができるんだ。彼は日本の人々に近い存在になりたかったんだ。彼らが、プレイを見ることができるようにしたかったんだ」

日本の人々への愛、日本というコミュニティーへの気遣いが大谷選手には常にある。

2024年のアメリカは“ニュー・ベーブ・ルース”の年に

もっとも、一方では、こんな皮肉な声もあがっているのもまた事実。

「みな、オオタニがドジャースと契約することはわかっていたよ。西海岸だし、日本に近いし、ビッグなマーケットだし、プレイオフのこともある。でも、ドジャースは優勝はできないよ」

「ドジャー・スタジアムはオオタニが署名した後には、ビールを40ドル、ドジャードッグを20ドル、駐車場代を100ドルにするんじゃないか?」

「オオタニは10年で700ミリオンドルを稼ぐには、二刀流である必要があった。でも、ジェイレン・ブラウン(プロバスケット選手)は1本の腕だけで5年で304ミリオンドル稼ぐよ」

大谷LOVEの声、ジョークにする声、リスペクトする声、斜めに見る声、何でもありのアメリカ。しかし、これだけは間違いなく言えそうだ。

2024年のアメリカは、“ニュー・ベーブ・ルース”の年になる!

(飯塚 真紀子)