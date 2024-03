長崎・ハウステンボスでは、 2024年3月15日(金)から、季節の花が咲き誇る「花の街」を舞台に、日本最大のミッフィーイベント「花の街 ミッフィーセレブレーション」を開催中!

「ミッフィー」のお友達「メラニー」が初登場するミッフィーセレブレーションパレードや、フォトスポット、グッズ、メニューなど「ミッフィー」と「メラニー」のかわいい世界が広がるイベントです☆

ハウステンボス「花の街 ミッフィーセレブレーション2024」まとめ

開催期間:2024年3月15日(金)〜6月30日(日)

2023年初夏に初開催された「花の街 ミッフィーセレブレーション」

「ミッフィー」の世界観を満喫できるイベントとして、人気を博しました。

2024年は期間も拡大し、さらにパワーアップして「ミッフィー」のかわいい世界をお届け!

今回は、オランダの街並みにチューリップが咲き誇る春からイベントを開催。

春から初夏にかけて場内の花々もチューリップからバラ、あじさいへと変わり、それぞれの期間で花と「ミッフィー」がコラボレーションした空間を何度でも楽しめます。

さらに「ミッフィー」のお友達の「メラニー」もイベントに初登場。

華やかなパレードやグリーティングで、心ときめくひとときを満喫できます☆

ミッフィーセレブレーションパレード

場所:アトラクションタウン〜アムステルダムシティ

イベントの目玉である「ミッフィーセレブレーションパレード」

「ミッフィー」の大切なお友達「メラニー」が初参加し、仲良しの「ミッフィー」と「メラニー」が作り出すかわいい世界を楽しめます。

「メラニー」は、2023年12月にハウステンボスに登場し、1ヶ月限定でショーやグリーティングが開催されました。

2024年の春は、季節の花々に彩られた特別なフロートに乗って、場内を華やかにパレードします。

場内に響く音楽も、目の前に広がる光景も「ミッフィー」尽くし。

「ミッフィー」たちに歓迎されているような、ここだけの高揚感を味わえます。

ミッフィーとメラニーに会いに来てね!〜ミッフィーとメラニーのフォトサービス〜

場所:アムステルダムシティスタッドハウス花時計前

また、期間中、花時計は「ミッフィー」のデザインが施された特別仕様に変身。

花時計前で「ミッフィー」と「メラニー」のグリーティングが初開催されます。

花々に囲まれた空間で、「ミッフィー」はもちろん「メラニー」とも触れ合える、自慢したくなるほどの特別な体験を過ごせるグリーティングです。

「花の街 ミッフィーセレブレーション2024」フォトスポット

期間中、場内のいたるところに「ミッフィー」のフォトスポットが登場し、街じゅうが「ミッフィー」の世界に包まれます。

ウェルカムゲートに「ミッフィー」のオブジェが登場し、ゲストをお出迎え。

入場から「ミッフィー」の世界観を感じられ、オランダの街並みをバックに、最高の1枚を撮影できます☆

そのほか、700本の傘が連なるアンブレラストリートが、「ミッフィー」の絵本で使用されるブルーナカラーで統一された特別仕様になるなど、場内全体で「ミッフィー」の世界が表現されています。

「花の街 ミッフィーセレブレーション2024」限定グッズ

毎年大人気の限定ミッフィーグッズも続々登場!

「ブロッサムナインチェ」は、チューリップをモチーフに、パステルイエローのブラウスにギンガムチェックのスカートを履いた、あたたかな春に一緒におでかけしたくなるグッズです。

さらに、ハウステンボスオリジナルの「メラニー」のぬいぐるみも登場します。

「ミッフィー」とお揃いの木靴を履いて、「ミッフィー」と反対の手でオランダの国旗を掲げています。

ふたりを一緒に並べると、手を繋いでいるように見える愛くるしいデザインです。

ハウステンボスで「ミッフィー」と過ごした思い出を、自分用や、大切な人たちへのお土産としても贈れるぬいぐるみです☆

※「ブロッサムナインチェ」はイベントに先駆け、チューリップが街を彩る2024年2月9日(金)から販売予定です

「体験型ショップ&カフェ ナインチェ」限定メニュー

さらに、ショーや景観だけでなく、食事やショッピングでも「ミッフィー」に囲まれたひとときを過ごせます。

「体験型ショップ&カフェ ナインチェ」では、プロジェクションマッピングや内観装飾で「ミッフィー」の世界観を体験しながら食事やショッピングが可能。

グルメは「ミッフィー」をイメージしたかわいいメニューを多数ラインナップ!

食事の時間までも、写真や映像に収めたくなるほどかわいいに包まれる空間を楽しめます。

さらに、「ナインチェ」だけでなく園内のレストランでもイベント限定のメニューが提供されています。

ホテルアムステルダム「ミッフィールーム」

予約対象日:2024年3月15日(金)〜2024年6月30日(日)

オフィシャルホテル「ホテルアムステルダム」で展開している期間限定コンセプトルーム「ミッフィールーム」

2023年から期間限定で販売するも瞬く間に完売した人気のお部屋です。

そんな「ミッフィールーム」が、2024年6月30日(日)まで販売延長が決定!

イベント期間中は、客室内のロールスクリーンが「花の街 ミッフィーセレブレーション」仕様になり、この期間だけのミッフィールームを楽しめます。

「ミッフィールーム」は、タオルやクッションはもちろん、アメニティや家具までも「ミッフィー」尽くし。

ホテルアムステルダムのシックな客室を活かした空間に大人も心躍ること間違いなしです。

また、「ミッフィー」尽くしのアメニティセットの巾着は、イベント限定のロゴマークが施され、期間中に「ミッフィールーム」に宿泊したゲストしか手に入ることができない特別なグッズとなっています。

パレードやグリーティング、場内全体で「ミッフィー」の世界を満喫した後は、「ミッフィールーム」で「ミッフィー」と一緒に旅の思い出に浸る、ここだけの特別なホテルステイを堪能できます☆

パレードやグリーティングなど、「ミッフィー」と「メラニー」のかわいい世界が広がるスペシャルイベント。

ハウステンボス「花の街 ミッフィーセレブレーション2024」の紹介でした☆

