当時交際していた女性に対して怒号を浴びせるジョナサン・メジャースの生々しい肉声を収めた音声記録が、原告の弁護を担当するマンハッタン地方検事局によって一般公開された。メジャースは2023年3月、原告のグレイス・ジャバリに対する暴行容疑で逮捕。11月下旬から公判がスタートし、現在は2週目に突入している。

今回公開されたのは、2022年9月に録音された音声記録とスクリーンショットされたショートメッセージのやり取り。検察はジャバリに対するメジャースの支配的な性格を示す証拠として裁判所に提出しており、これらの証拠は裁判1週目に法廷で公開されていた。

その内容もおり、音声記録では、メジャースが自分自身を「偉大な男」だとしながら、「己の文化、そして世界のために、素晴らしいことをしているのだ。僕を支える女性は、偉大な女性でなければいけないし、男が尽くしているようなやり方で(女性も)自分を犠牲にしなければいけないんだ」とジャバリを説き伏せる様子が収められていた。この会話は、メジャースがジャバリの頭に怪我を負わせた後に行われたものとされており、ショートメッセージでは、ジャバリが病院に行かないようにメジャースが念押しするような内容も確認されていた。

音声記録とテキストのやり取りは、米が掲載したメジャースの裁判をめぐる最新の記事に添付されている。音声では、怒号のようなメジャースの生々しい肉声が収められ、「ごめんなさい(I'm sorry)」と謝るジャバリの声も確認できる。

このほかマンハッタン地方検事局は、3月の事件発生後、メジャースとの揉み合いにより生じたとされるジャバリの患部の写真も公開。中指には青痣、右耳の裏には切り傷が確認できる。事件後、ジャバリを診察したウィリアム・K・チャン医師は、右中指の不全骨折を。

証拠が一般公開されたのと同じタイミングで、今回の公判でメジャースが陳述を行わないことも。原告のジャバリは裁判開始1週目に4日間にわたって陳述を行い、メジャースとの交際時や事件当日の経緯、直後の心境を赤裸々に語っていた。

現地時間2023年12月13日に行われた最新の裁判で、被告側は3人の目撃者に対する審問を行った後、弁論を終えたという。最終弁論は14日朝に予定されており、これを経て6人の陪審員は協議を開始することになる。Varietyによれば「陪審員たちが必要とする時間にもよるが、評決は早くて金曜(15日)か週明けにも下される可能性がある」という。

Source:Variety(,)

