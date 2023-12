人気コメディ俳優エディ・マーフィ主演、80年代にスタートしたバディ刑事コメディ映画『ビバリーヒルズ・コップ』シリーズの第4弾『ビバリーヒルズ・コップ:アクセル・フォーリー』のポスターが初公開となった。

デトロイトの刑事アクセル・フォーリーが事件解決のために裕福な街ビバリーヒルズへ飛び込み、捜査に挑んでいく『ビバリーヒルズ・コップ』シリーズ。初公開となったポスターには、ボロボロになったフォーリーの警察バッジがフィーチャーされ、2024年夏にで独占配信されることも告知されている。まもなく予告編も解禁となるようだ。

この投稿をInstagramで見る

第4作の概要は、「あのアクセル・フォーリー刑事 (エディ・マーフィ)が、さらにヒートアップしてビバリーヒルズに帰ってきます! 娘(テイラー・ペイジ))の命が危険にさらされたことをきっかけに、親子は新たな相棒 (ジョセフ・ゴードン=レヴィット) と組むことに。ビリー・ローズウッド (ジャッジ・ラインホルド) やジョン・タガート (ジョン・アシュトン) などお馴染みの仲間の力も借りつつ、アクセルは陰謀を暴いていきます」と紹介されている。

Beverly Hills Cop: Axel F. (Featured L-R) Bria Murphy as Officer Renee Minnick and Eddie Murphy as Axel Foley in Beverly Hills Cop: Axel F. Cr. Melinda Sue Gordon/Netflix ©2023.

フォーリー役でカムバックするマーフィに加え、娘ジェーン役で『マ・レイニーのブラックボトム』(2020)などのテイラー・ペイジ、新たな相棒ボビー・アボット刑事役で(2010)『ダークナイト ライジング』(2012)などのジョセフ・ゴードン=レヴィットが出演。『ブラック・スキャンダル』(2015)『パトリオット・デイ』(2016)などのケヴィン・ベーコンも新キャストとして加わる。

復帰組として、前3作でビバリーヒルズ警察のウィリアム・“ビリー”・ローズウッド刑事役を演じたジャッジ・ラインホルド、第1・2作でジョン・タガート刑事役で登場したジョン・アシュトン、第1・2作でデトロイト警察のジェフリー・フリードマン刑事役に扮したポール・ライザー、第1・3作で画廊のセールスマン、サージ役を演じたプロンソン・ピンチョットが名を連ねる。

メガホンを取るのは、本作が長編映画監督デビューとなる新鋭マーク・マロイ。脚本は、『アクアマン』(2018)のウィル・ビール、『マッシブ・タレント』(2022)のトム・ゴーミカン&ケヴィン・エッテンが共同で手がける。

『ビバリーヒルズ・コップ:アクセル・フォーリー(原題)』は、2024年夏に米Netflixにて配信開始予定。

