人気ドラマ「ウェンズデー」のジェナ・オルテガと、(MCU)や『ホビット』シリーズなどで知られるマーティン・フリーマン共演の映画『ミラーズ・ガール(原題:Miller’s Girl)』の予告編が公開された。

本作『ミラーズ・ガール』は、将来有望な作家の卵カイロ・スウィート(オルテガ)とその教師ジョナサン・ミラー(フリーマン)の複雑な関係に焦点を当てた物語。ふたりの関係が教師と生徒の枠を飛び越え、やがて暗転していく様子がダークな雰囲気で描かれる。

予告編は、ふたりの出会いからスタート。カイロの勤勉さと文才に感銘を受けたジョナサンは、彼女に短編執筆の課題を出す。カイロに「私を特別待遇するつもりですか?」と聞かれ、口ごもるジョナサン。この時点から、ふたりの間では複雑な感情が渦巻いているようだ。

執筆のインスピレーションを得たいカイロは、友人から「彼にあなたを好きになってもらえばいい」という助言を受け、ジョナサンに接近して仲を深めていく。こうしてカイロが書き上げた短編には、ジョナサンとの不適切な関係がほのめかされていた。内容にショックを受けたジョナサンは「書き直さなければ落第だ」とカイロに忠告するが、事態は収まるどころか大きく動く。一連の出来事をきっかけに、ふたりの関係も、ジョナサンの人生も、崩壊の危機に向かっていく。

主演作「ウェンズデー」では、不気味で狡猾な少女・ウェンズデーを演じて好評を博していたオルテガ。本作で演じるカイロもウェンズデーと同じく秀才だが、タバコを吸って誘惑するなど、危険でミステリアスな魅力を醸し出している。一方フリーマンは、『ブラックパンサー』シリーズや「SHERLOCK/シャーロック」などで見せるコミカルな演技で人気だが、本作では少女に惑わされ翻弄されていく姿をシリアスに演じている。



キャストはオルテガ&フリーマンのほか、 『トップガン マーヴェリック』(2022)バシール・サラフディン、「メディア王 ~華麗なる一族~」ダグマラ・ドミンチク、『ムスタング』(2019)ギデオン・アドロンらが出演。

監督・脚本を務めるのは、本作が初となるジェイド・ハレー・バートレット。プロデューサーとしてセス・ローゲン、エヴァン・ゴールドバーグ、ジェームズ・ウィーバー、ジョシュ・フェイゲン、メアリー=マーガレット・クンツェが名を連ねている。

『ミラーズ・ガール』は、2024年1月上旬開催のパームスプリングス国際短編映画祭でのプレミア上映後、1月26日より米公開となる。

