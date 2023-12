(MCU)『スパイダーマン』の新作アニメとして控えていた『Spider-Man: Freshman Year』が、タイトルを『Your Friendly Neighborhood Spider-Man』に変更した。アニメ「ホワット・イフ…?」シーズン2の米プレミアイベントで発表されたようだ。

お馴染みの「親愛なる隣人」をタイトルに冠した。別ユニバースのピーター・パーカーがスパイダーマンになるまでを描くアニメシリーズ。MCUではアイアンマン/トニー・スタークがメンターとなったが、このアニメではグリーンゴブリンことノーマン・オズボーンがピーターを導く。

クラスメイトにノーマンの息子であるハリー・オズボーン、さらにヴィランとしてドクター・オクトパス、ユニコーン、カメレオン、スコーピオン、スピード・デーモン、タランチュラ、ライノ、ブタンらが描かれる。デアデビル/マット・マードック(声:チャーリー・コックス)やドクター・ストレンジのほか、コミックでランナウェイズの一員であるニコ・ミノル、同じくコミックでハルクとなるアマデウス・チョウなども姿を見せる。

ピーター・パーカーの声を演じるのは、「ホワット・イフ…?」シーズン1第5話『もしも…ゾンビが出たら?』で同役を務めたハドソン・テームズ。2024年配信予定。

