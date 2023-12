最近のアメコミ映画は、ゲストキャラクターがわずかな時間だけサプライズ登場を果たす「カメオ出演」が癖になっているのではないか?マーベル『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズで知られ、今ではDCスタジオのリーダーを務めるジェームズ・ガンが鋭い意見を投げかけている。

ガンは現在、新DCユニバースの第一弾映画『スーパーマン:レガシー(原題)』を準備中。この作品からは、すでに数々の登場キャラクターや出演者が伝えられているのだが、一部では「出しすぎではないか」との懸念の声もある。ガンはこれに対し、どのキャラクターもカメオ的な扱いになることはないと宣言している。

ガンはThreadsにて、この話題についてさらに掘り下げて説明している。「そもそも、キャストを広げすぎた映画というのは違う。1人の主人公に対して複数のキャラクターがいるというのは当たり前のこと。むしろそうでない方がおかしい」と、キャラクター数が多くなるのは当然の摂理だと訴えた。

これに対してファンが「ついにキャラクターを“登場時間は10秒だけ”という扱いにしない人が現れてくれた」と反応すると、ガンは以下のように返信している。

「僕はそれを“カメオ・ポルノ”と呼んでいる。最近のスーパーヒーロー映画の最悪な要素のひとつになっている。映画に登場するキャラクターには、ストーリー的にそこにいるべき理由が必須なのだから。」

Post by @jamesgunn View on Threads

思い返せば昨今のマーベル映画やDC映画には、まさに「カメオ・ポルノ」と言い表せる演出も少なくなかった。別作品や別シリーズのキャラクターによるサプライズ的なカメオ登場は楽しいファンサービスになり、話題を起こすことができる。しかし、それが物語の本筋を補強することはないのだし、作品の品質をカメオに頼ることは本質的には正しくないのだろう。

カメオ登場は確かに一時の快楽を与えるのだが、それまでと言えばそれまでである。ガンの「カメオ・ポルノ」という表現はその通りだ。

そもそもカメオ登場といえば、かつてのマーベル映画で「スタン・リーが必ず登場する」といった、極めてささやかなお楽しみ要素だったはず。何事もほどほどにすべきということなのだろう。

