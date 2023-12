『ハリー・ポッター』シリーズ撮影中の事故により半身不随となったダニエル・ラドクリフのスタントダブル、デヴィッド・ホームズに迫るドキュメンタリー映画『デヴィッド・ホームズ 生き残った男の子』がU-NEXTで独占配信開始となった。

本作は、ラドクリフのスタントダブルとして知られるデヴィッド・ホームズの半生を追ったドキュメンタリー。デヴィッドはシリーズ初作からラドクリフのスタントを務めたが、シリーズ第7作目『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1』(2011)の撮影中に起きた事故で脊椎を損傷し、下半身不随となった。デヴィッドの少年時代に始まり、体操選手としての才能を発揮してスタントに選ばれるまでの経緯、そして事故後に逆境に立ち向かう姿勢や、友人らに支えられながら生きる姿が描かれる。

作中では、デヴィッド自身や友人、同僚、家族へのインタビューや当時の映像も登場。また、現在でも親交のあるダニエル・ラドクリフが出演し、製作総指揮も務めた。事故後に多数の手術を受け、痛みとともに生活しながらも、チャリティ活動にあたるデヴィッドの現在を映し出すドキュメンタリーとなっている。



世界で最も愛されている映画『ハリー・ポッター』シリーズ。まるで魔法の世界にいるかのような大迫力のアクション・シーンは、初上映から20年以上経った現在でも多くのファンを魅了し続けている。 U-NEXTでは、映画『ハリー・ポッター』シリーズ全8作と、20周年を記念し公開された『ハリー・ポッター20周年記念:リターン・トゥ・ホグワーツ』も配信中だ。

『デヴィッド・ホームズ 生き残った男の子』はU-NEXTにて見放題独占配信中。

