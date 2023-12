まるで魔法の世界にいるかのような大迫力のアクションシーンも見どころだった映画「ハリー・ポッター」シリーズで、主人公ハリー・ポッターを演じたダニエル・ラドクリフのスタントダブルを務めたデヴィッド・ホームズのドキュメンタリー『デヴィッド・ホームズ 生き残った男の子』が、動画配信サービス「U-NEXT」で本日(14日)より独占配信されている。

【画像】ダニエル・ラドクリフも出演している場面写真

初上映から20年以上経った現在でも多くのファンを魅了し続けている映画『ハリー・ポッター』シリーズ(全8作)。ハリー・ポッターのスタントダブル、デヴィッド・ホームズは、最終章となる『ハリー・ポッターと死の秘宝』撮影時に事故にあい半身不随となるまで、1作目『ハリー・ポッターと賢者の石』から約10年間出演してきた。

本作は、デヴィッドが「ハリー・ポッター」シリーズに出演するまで、そして事故後に一変した生活を、彼自身や友人、同僚、家族へのインタビューと当時の映像を通して振り返る。さらに、事故後に多数の手術を受け、痛みとともに生活しながらも、チャリティ活動にあたる彼の現在の姿も伝えるドキュメンタリー。現在でも親交のあるダニエル・ラドクリフが出演し、製作総指揮も務めた意欲作となっている。

