現在、『オーシャンズ』シリーズからは前日譚映画が進行中だ。『バービー』(2023)コンビのマーゴット・ロビー&ライアン・ゴズリングがW主演を務める。

本企画では、ロビーとゴズリングがジョージ・クルーニーが演じたダニー・オーシャンの両親を演じるのではないかという噂が囁かれてきた。そんな中、米がクルーニー本人にこの噂を直撃。企画への関与状況は定かでないが、なんとクルーニー自身も2人が両親を演じることに大賛成らしい。

「マーゴット・ロビーが僕(ダニー)の母親だって?それは僕もずっと考えていたことです。それで、ライアン・ゴズリングが父親ってことなら納得です。本当に。」



正確な噂の出所は不明だが、2023年12月3日には米ジャーナリストのロジャー・フリードマンが自身が営むメディアで、本企画のタイトルが『Oceans(オーシャンズ)』になること、ロビーとゴズリングがダニーの両親を演じることを「独占情報」として報じていた。物語は1960年代を舞台に、両親が息子のダニーと娘のデビーに裕福な人間たちからモノを盗む方法を教えていく内容になるとのことで、シリーズ恒例である強盗チームも結成されるという。

物語の舞台が1960年代になるという情報は既報と一致しているが、正式発表がなされるまでは憶測の域を出ない。ちなみに2023年10月には、前日譚映画でプロデューサーを務めるジョシー・マクナマラが「あのフランチャイズで正しいことをしようと試みています」とばかり。今は続報を待ちたいところだ。

本作で監督を務めるのは、ロビーと『スキャンダル』(2019)でタッグを組んだジェイ・ローチ。脚本には『ゴッド・ファイト」(2017‐)のキャリー・ソロモンが就任している。ロビーとローチは、『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』(2017)のトム・アカーリー、『スキャンダル』のミシェル・グレアムと共に製作も兼任する。

