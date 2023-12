俳優ジョナサン・メジャースの暴行容疑をめぐる裁判で、事件発生時に当時者たちが乗っていたプライベートカーを運転していたサルワール・ナビドに対する証人尋問が行われた。現地時間2023年12月11日、証言台に立ったサルワールはウルドゥー語の通訳を介して、当時の状況を証言した。また、原告に対する被告の常習的な暴力行為を示唆する証拠も提出された。米などが詳細を伝えている。

2023年3月、メジャースは当時ガールフレンドだったグレイス・ジャバリと米ニューヨークのパーティからプライベートカーで帰宅していた最中、車内で口論となった。メジャースの携帯画面に写し出された、別の女性からの「今すぐキスできたら良いのに」という旨のメッセージを見たジャバリが激昂。携帯を奪われそうになったメジャースは取り返そうとジャバリの手を強引に引き剥がそうとしたとのこと。この揉み合いで、ジャバリは右手中指と右耳の裏に外傷を負った。事件翌朝、メジャースは絞首、暴行、ハラスメントの疑いで米ニューヨーク市警に逮捕された。

裁判開始1週目は原告のジャバリに対する当事者尋問が行われ、メジャースとの交際時や事件発生当時の審問が行われた。2週目、裁判所に召喚されたナビドは、「後部座席で何かが起きている感覚はあった」と証言。「(ニューヨークの)キャナル・ストリート駅に着いた時点で、男性は女性を追い出したがっていました。車を停車させた時、彼らが喧嘩している姿を見ました」と振り返った。

また、サルワールは「女性がとても怒っていた」とジャバリの振る舞いについても証言。後部座席では激しい揉み合いが起きていたようだが、ジャバリの好戦的な振る舞いと立てた音から、サルワールは「女性が男性を殴った」ように感じたと述べている。ここで、マイケル・ガフィー判事は、実際に見たことだけを陳述するよう証人に認識を促したという。

一方メジャースについて、サルワールは「男性が女性を追い出したがっていた」と繰り返し、「車のドアを開けていました」と回顧。揉み合い当時、メジャースが「“放っておいてくれ。もう行かなければいけないんだ”と言っていた」とも述べた。「彼は何もしていませんでした。していたのは彼女のほうです」。ジャバリが車外に出た後についても言及したサルワールは、メジャースが「彼女を車内に放り投げようとした。彼女を追い払うために車に押し込もうとしていた」と証言したという。

裁判開始時の冒頭陳述では、地方検事補のマイケル・ペレスが「ジャバリはまるでアメフト(ボール)のように車内に投げ飛ばされた」と主張。ジャバリ自身、翌朝に目覚めた時の感覚を「まるでバスにひかれたかのよう」と表現していた。

サルワールの陳述時、法廷では2人の口論の様子を収めたセキュリティカメラの映像が流されたとのこと。車を出たジャバリが3人の通行人と話している様子が映し出されていたという。

ジャバリは、この通行人たちの誘いにより、マンハッタンにあるナイトクラブで行われたバースデーパーティに参加したことが分かっている。裁判1週目に証言台に立ったジャバリは「1人になりたくなかった」と当時の心境を振り返り、パーティで1~2杯のテキーラをショットで飲み、さらにメジャースのクレジットカードでシャンパンのボトルを注文したことを明かしていた。「浮気されたことに動揺していたのです」。通行人のうち2人、クロエ・ゾラーとマックス・マニングはサルワールと同じ日の公判で、ジャバリが「見るからに動揺していた」と述べた。

今回の裁判では、メジャースの常習的な家庭内暴力を示唆する証拠も検察側によって提出された。2022年9月に英ロンドンで起きたとされるもので、メジャースはジャバリの頭部に怪我を負わせた後、刑事調査に繋がりうるからという理由で、病院に行かないよう念を押すテキストメッセージを送っていたというのだ。法廷で読み上げられた2人のテキストのやり取りが以下のもの。

メジャース「彼らは、君に質問するだろう。君は僕たちのことを守るとは思えないから、どんなに嘘をついたところで犯罪調査に繋がるかもしれないし、彼らも何かを疑うだろうね。」

ジャバリ「もし(病院に)行くとしたら、医者には頭をぶつけたと言うことにする。もう1日待ってから行こうと思うけど、眠れないし、もっと効き目の強い痛み止めが必要みたい。私はあなたといたいとはっきり思っているのに、本当にあったことを彼らに言うとでも思うの?」

当初、同証拠は公判開始前の2023年10月に提出されていたが、被告側への「偏見を助長する、扇情的な」ものとしてガフィー判事によって封印されていた。しかし、12月8日の公判中、被告側弁護士のプリヤ・チャウダリーによる攻撃的な態度とジャバリの涙ぐむ様子から、判事が態度を一変させ、証拠の開封を宣言したという。2023年3月の事件とは直接的に関係ないものの、検察側が主張してきたメジャースの支配的な振る舞いを大きく補強するものとなった。

同証拠の開示を受け、米は「ディズニーはジョナサン・メジャースを交代させるか、カーンをMCUからカットする必要がある」と題した記事を掲載。「彼の振る舞いが明るみになったことをきっかけに、今やディズニーがメジャースと仕事を共にし続けることが不可能な所にまで来てしまった」と、メジャースに対し推定無罪の原則を一貫するディズニーへ強いメッセージを送った。

最新の裁判では12月12日、事件発生の翌朝にメジャースがかけた911コールを受けた2人の警官が証人として召喚された。揉み合いの日、ホテルで一晩を過ごしたメジャースが翌朝に同棲していたアパートに帰宅すると、床でぐったりした様子のジャバリを発見。法廷では、911の音声記録が再生され、メジャースは「彼女の意識がありません」「彼女は元パートナーです」と話していたという。

もし有罪判決となれば、メジャースは最長1年の禁固刑となる。陪審員は男性3名、女性3名で構成されているという。

