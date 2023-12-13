2023Ç¯Á°È¾¹¥Ä´¤Ç¤âÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡ÄNetflix¤¬99¡ó¤ÎºîÉÊ¤Î»ëÄ°¥Ç¡¼¥¿¤ò¸ø³«
Netflix¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿»ëÄ°¥Ç¡¼¥¿¤ò½é¤á¤Æ¸ø³«¡£NetflixÁ´ÂÎ¤Î99¡ó¤ËÅö¤¿¤ëÀ¤³¦Ãæ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¤Ê18,000°Ê¾å¤ÎºîÉÊ¤Î»ëÄ°¥Ç¡¼¥¿¤Î¾ÜºÙ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡ÛNetflix¡Ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î»ëÄ°ÍúÎò¤òºï½ü¤¹¤ëÊýË¡ |¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤¬¹¥¤ß¤Ë¹ç¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë
¥È¥Ã¥×30¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÀ®¸ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©
¿ô¡¹¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ¤¤ËÊü¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹Âç¼ê¤ÎNetflix¡£¤½¤Î¹¹¿·¤«ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¡¢ÈñÍÑ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤ì¤À¤±¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤¿¤«¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥È¥Ã¥×10¤äºÇ¤â¸«¤é¤ì¤¿ºîÉÊ°ìÍ÷¤Ê¤É¤Ï¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿Netflix¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¿·¤¿¤ËÇ¯2²ó¡¢¡ÖWhat We Watched: A Netflix Engagement Report¡×¤ÈÂê¤·¤¿»ëÄ°¥Ç¡¼¥¿¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡£¤½¤ÎÂè1²ó¤Ë¤¢¤¿¤ë2023Ç¯1·î¤«¤é6·î¤Þ¤Ç¤Î¾åÈ¾´üÊ¬¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
NetflixÁ´ÂÎ¤Î99¡ó¤ËÅö¤¿¤ëºîÉÊ¤Î¾ðÊó¤¬¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿º£²ó¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¡£¤½¤ÎÁí»ëÄ°»þ´Ö¿ô¤Ï1000²¯»þ´Ö¤ËµÚ¤Ö¡£¾åÈ¾´ü¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Î60¡ó°Ê¾å¤¬¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´»ëÄ°¤Î¤ª¤è¤½30¡ó¤òÈó±Ñ¸ìºîÉÊ¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºÇ¶áÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤¬·èÄê¤·¤¿ºîÉÊ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ø°Å¹õ¤È¿ÀÈë¤Î¹ü¡Ù¡£2021Ç¯¤ËÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤¬º£Ç¯3·î16Æü¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤ë¤È6·îËö¤Þ¤Ç¤Ë1²¯9290Ëü¤â¤Î»ëÄ°»þ´Ö¤òµÏ¿¤·¡¢º£Ç¯Á°È¾¤Î26°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£À¤³¦Ãæ¤ËÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢11·îÃæ½Ü¤ËÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Çµ¯¤¤¿¥À¥Ö¥ë¥¹¥È¥é¥¤¥¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î·èÄê¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£Netflix¤Ï¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢ËÜºî¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥²¡¼¥à¤âÅ¸³«¤¹¤ë¤Ê¤É´ÎÆþ¤ê¤ÎºîÉÊ¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¾×·â¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºîÉÊ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤Î·èÄê¤Ë¤Ï¼õ¾ÞÎò¤äÈñÍÑ¤â¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢É¬¤º¤·¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç·è¤á¤¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ø°Å¹õ¤È¿ÀÈë¤Î¹ü¡Ù¤¬ºîÉÊ·ÑÂ³¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë°ì¤Ä¤Î´ð½à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£¡Ø¥ô¥¡¥¤¥¥ó¥°¡¡¡Á¥ô¥¡¥ë¥Ï¥é¡Á¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡ÊÆ±22°Ì¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ø°Å¹õ¤È¿ÀÈë¤Î¹ü¡Ù¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨Æ±11°Ì¤Î¡ØMANIFEST¡¿¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¡Ù¥·¡¼¥º¥ó4¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤È¤â¤È½ªÎ»¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ï½ü¤¯¡Ë¤¬¡¢¡Ø¥»¥Ã¥¯¥¹¡¿¥é¥¤¥Õ¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡ÊÆ±31°Ì¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÏÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤¬·èÄêºÑ¡£¡Ø¥¹¥¤¡¼¥È¡¦¥È¥¥¡¼¥¹¡§¼¯¤Î³Ñ¤ò»ý¤Ä¾¯Ç¯¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡ÊÆ±28°Ì¡Ë¤Ï²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Íè¤¿¤ë¥·¡¼¥º¥ó3¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
°ìÊý¡¢¥³¥á¥Ç¥£¤Ë¤Ï´²ÍÆ¤Ê¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ø¥¶¥Ã¥È¡Æ90s ¥·¥ç¡¼¡Ù¤ä¡Ø¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ê»ëÄ°»þ´Ö¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¸«¤ë¤È¾å°Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¹¹¿·¤¬·èÄê¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¾åÈ¾´ü¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¿·ºî¡Ê¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò½ü¤¯¡Ë¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¤¤¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï2²¯Ä¶¤¨¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡¢¥¥Æ¥£¤è¤ê¡Ù¡ÊÆ±24°Ì¡Ë¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥·¡¼¥º¥ó2¤Ø¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖNetflix¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê·Á¤¬¤¢¤ê¡¢»ëÄ°»þ´Ö¤À¤±¤Ç·è¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ëÄ°»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Æ¤âÄ¹¤¯¤Æ¤â¡¢ÂçÀ®¸ù¤·¤¿±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ëNetflix¡£¿·¤¿¤Ê»ëÄ°¾ðÊó¤Î²ò¶Ø¤Ï¶È³¦¤ä»Ô¾ì¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
»²¹Í¸µ¡§ÊÆDeadline¡¡¢ÊÆDeadline¢¡¢Netflix