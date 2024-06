腰痛を和らげる！マインドフルネスの知られざるチカラ

3.腰痛対策には漢方薬も併用して(情報提供:あんしん漢方)

慢性的な腰痛には、マインドフルネスに加えて漢方薬を取り入れるのもおすすめです。漢方薬はからだの不調に根本からアプローチしてくれるので、腰痛対策にも効果が期待できます。毎日決まった量をのむだけなので、忙しい日々にも取り入れやすいのがポイントです。



腰痛には下記のような働きのある漢方薬を選び、根本改善を目指しましょう。



・血流をよくして痛みやしびれを改善する

・からだを温めて筋肉をゆるめる

・自律神経を整えて心因性の痛みを和らげる

・加齢による体力の衰えを補い、痛みを和らげる

<腰痛におすすめの漢方薬>



・牛車腎気丸(ごしゃじんきがん)

からだを温めることで、冷えによる痛みやしびれを取り除く漢方薬です。体内の水分のバランスを改善する作用もあります。腰痛のほか、下肢の痛みやしびれなどにも用いられます。(※4)



・五積散(ごしゃくさん)

からだを温めることで冷えによる痛みを取り除く漢方薬です。慢性化した腰痛のほか、冷え症、月経痛、神経痛にも用いられます。(※5)



初めて購入する人は何を選べばいいか悩むかもしれません。そんなときは、オンライン個別相談ができる「あんしん漢方」を活用してみましょう。漢方に詳しい薬剤師にスマホで気軽に相談でき、さらにはお手頃価格で自宅まで郵送してくれますよ。

●あんしん漢方

4.マインドフルネスは身体の不調にも効果的!

マインドフルネスと聞くと、なんとなく胡散臭いと感じる人もいるかもしれません。しかし、マインドフルネスは心のトレーニングです。心のトレーニングで、解消できるからだの不調もたくさんあります。ただし、痛みがひどい場合は無理をせず、自分のペースで続けてくださいね。

