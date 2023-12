YouTubeは13日、「2023年 日本のYouTube年間ランキング」を発表。6つのトピックのうち、「国内トップ音楽動画」では、世界的な大ヒットとなったYOASOBI「アイドル」Officia Music Video(3.8億回=12月13日現在の参考値、以下同)が“桁違い”の1位となった。各ランキングの集計期間は2023年1月1日〜10月31日で、有料の視聴数や関連動画からの視聴数は除かれている。

2位にはボカロP・Yukopi(ゆこぴ)の「強風オールバック(feat.歌愛ユキ)」(7572万回)がランクイン。このアニメーションを実写で再現したYouTuber・すしらーめん《りく》の「強風オールバック【リアルver.】」は、「国内トップトレンド動画」で7位にランクインした。

Snow Manは3位に「タペストリー」Music Video.、10位に「Dangerholic」 Music Video YouTube Ver.とミュージックビデオ2本がTOP10入り。

4位はAdo「唱」、5位は新しい学校のリーダーズがTHE FIRST TAKEで一発撮りした「OTONABLUE(大人ブルー)」、6位は優里の「ビリミリオン」Official Music Video、7位はMAN WITH A MISSION × milet「絆ノ奇跡」Music Video、8位はKing & Princeの「Life goes on」、9位はSixTONES「こっから[YouTubever.]」の順となった。

このほか、「国内トップトレンド動画」「国内トップ登録者増加クリエイター」「国内急成長クリエイター」「国内トップショート動画」「国内トップゲーム動画」の年間ランキングが発表された。

■2023年 日本のYouTube年間ランキング「国内トップ音楽動画」

1位 YOASOBI「アイドル」Officia Music Video

2位 Yukopi「強風オールバック(feat.歌愛ユキ)」

3位 Snow Man「タペストリー」Music Video.

4位 Ado「唱」

5位 ATARASHII GAKKO!「OTONABLUE/THE FIRST TAKE」

6位 優里「ビリミリオン」Official Music Video

7位 MAN WITH A MISSION × milet「絆ノ奇跡」Music Video

8位 King & Prince「Life goes on」YouTube Edit

9位 SixTONES「こっから[YouTubever.]」

10位 Snow Man「Dangerholic」 Music Video YouTube Ver.

集計期間=2023年1月1日〜10月31日