¡Ø¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Ê¥¤¥ó-¥Ê¥¤¥ó¡Ù¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥Ö¥é¥¦¥¢¡¼¤¬61ºÐ¤Ç»àµî¡£¸µ¶¦±é¼Ô¤é¤¬ÄÉÅé

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O Captain. My Captain. pic.twitter.com/ekGFz3EUTG
- Marc Evan Jackson (@MarcEvanJackson) December 13, 2023
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Andre Braugher was the actor that others in the profession would always aspire to be. In addition to his prowess as a dramatic actor, his comedy chops were also on full display as the determined and passionate Capt. Holt in ¡ÆBrooklyn Nine-Nine.¡Ç We will miss him tremendously. pic.twitter.com/doQYmMTYjj
- NBC Entertainment (@nbc) December 13, 2023
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