オリジナルドラマシリーズ「ウェンズデー」の新商品が、インフォレンズ株式会社より新たに国内発売される。ファン必見のアイテム詳細をチェック。

Wednesday ハンド(クロマキーグローブ付き) (C) 2022 MGM Television Entertainment Inc. WEDNESDAY is a trademark of Tee and Charles Addams Foundation. (C) 2023 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

付属のクロマキーグローブとアプリ等を使用し撮影することで、まるでドラマの中の「ハンド」が動くような映像を楽しむことができます。あっと驚くような映像をSNS上にアップしてお楽しみいただけます。

発売日:2024年2月下旬発売予定

価格:6,380円(税込)

商品サイズ:H149×W181×D173mm

メーカー:Jakks Pacific/ジャックスパシフィック

Wednesday NANO PODS (C) 2022 MGM Television Entertainment Inc. WEDNESDAY is a trademark of Tee and Charles Addams Foundation. (C) 2023 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

他のNANO PODSとも繋げて好きな形に飾ることができます。

※こちらの商品は全13種(内スーパーレア1種含む)のブラインド仕様です。

発売日:2024年2月下旬発売予定

価格:990円(税込)

商品サイズ:H29×W45×D48mm

メーカー:Jakks Pacific/ジャックスパシフィック

Wednesday POD 4D(ドレスアップ/制服) (C) 2022 MGM Television Entertainment Inc. WEDNESDAY is a trademark of Tee and Charles Addams Foundation. (C) 2023 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

約10.2cmの高さのフィギュアで他商品と繋げて遊ぶことができます。背景はレンチキュラーになっているため、角度によって、違った見え方を楽しむことができます。

発売日:2024年2月下旬発売予定

価格:2,420円(税込)

パッケージサイズ:H102×W120×D38mm

メーカー:Jakks Pacific/ジャックスパシフィック

「ウェンズデー」はNetflixオリジナルのドラマシリーズ作品。テレビドラマ・映画・アニメで人気のゴシックホラーコメディ『アダムス・ファミリー』のアダムス家長女、ウェンズデー・アダムスを主人公にしたスピンオフ作品です。

『シザーハンズ』『ナイトメア・ビフォア・クリスマス』などを手掛けるティム・バートンが監督・製作総指揮を務め、配信から4週間で累計12億視聴時間を記録。アメリカを代表するブラック・コメディと鬼才監督とのマッチングが世界各国で話題となっています。

高校生になったウェンズデーが通う、のけ者たちの集まる学校「ネヴァーモア学園」での彼女たちのとんでもない学園生活を描いた本作は、シーズン2の製作も決定しています。

INFOLENS GEEK SHOP(インフォレンズ・ギークショップ)は、世界的な人気ゲーム及び映像コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズ約300種類を集めた、国内で手軽にオンライン購入ができるショップです。

2023年3月には池袋パルコ店をオープン。ジャンルを問わずバラエティに富んだ公式グッズを実際に手に取り購入できる国内最大級のゲームグッズ専門店となっています。