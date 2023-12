主演作のSF超大作『デューン 砂の惑星PART2』より最新予告映像とキャラクター11名のポスターが公開された。全宇宙の命運をかけた戦いの幕開けが刻一刻と迫っている……。

砂の惑星デューンをめぐる、全宇宙をまきこんだアトレイデス家とハルコンネン家の壮絶な戦い。ハルコンネン家の策略により一族全員を殺され、唯一生き残ったアトレイデス家の後継者・ポールは、砂漠の民チャニと心を通わせ、やがてその絆が彼を救世主としての運命に導いていく。公開された最新予告映像では、迫力溢れる最終決戦とドラマチックなシーンの数々が明らかに。

きたるべき戦いに備える日々の中で、何か大きな力に目覚めようとしているポール。そんな彼の前に、ついに姿を現した皇帝と、砂の惑星デューンの新たな支配者として送り込まれた、ハルコンネン男爵の残忍な甥フェイド=ラウサが立ちはだかる。ポールとの決闘に期待が高まる、フェイドの猟奇的かつ確かな強さが伝わる格闘シーンは必見だ。

砂漠の民たちを率いて決戦に赴くポールの行く先では、飛び交う戦闘機や銃爆撃、戦場に襲い掛かる巨大なサンドワームの群れ、その背に乗って敵地へ突撃する砂漠の民たちの姿など、圧倒的ビジュアルで迫力のアクションシーンが絶え間なく映し出されている。

「生きてる限り君を愛してる」とチャニに語りかけるポール。しかしチャニは「これ以上彼らに支配されない」と声高に叫び、何かを決意したように力強く歩き出す。果たして愛し合う二人の運命は?そして映像の最後にささやくように語られる、「覚悟して、大変なことが起こる」という女性の声とその意味とは……。戦いの先に新たな希望は訪れるのか。宇宙の命運が決まる最終決戦がいま始まる。



ティモシーやゼンデイヤほか、新登場キャラクター含む総勢11人のポスターも一挙到着。ティモシー・シャラメ演じる主人公ポール・アトレイデスとゼンデイヤ演じるチャニをはじめ、本作から新たに登場するキャラクターを含む総勢11人の姿がお見えだ。

ハルコンネン家の陰謀により滅んだアトレイデス家で唯一生き残ったが全てを失い砂漠の世界で生きることとなったポール。彼の力強い眼差しの先で向き合うかのように写し出されているのは、砂漠の民、戦士チャニ。ポールに砂漠での生き方を教えるうちに、恋に落ちた二人には、この先どんな運命が待ち構えているのか。

© 2023 Legendary and Warner Bros. Ent. All Rights Reserved © 2023 Legendary and Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

レベッカ・ファーガソン演じるポールの母、レディ・ジェシカの顔には何やら不思議な紋様が。ポールと共に壮絶な戦いを生き延びた彼女に、一体何が起きたのか。ジョシュ・ブローリン演じる、アトレイデス家の腹心にしてポールの武術指南役を務めたガーニイ・ハレックは物憂げな表情を浮かべ、ステラン・スカルスガルド演じる非道な宿敵ハルコンネン男爵にはまさかの哀愁が漂う。

デイヴ・バウティスタ演じる男爵の残忍な甥ラッバーンは何かを叫んでいるようだ。ハビエル・バルデム演じる砂漠の民のリーダー・スティルガーは、ポールを“救世主”だと信じ戦士として受け入れていく。

そして『PART2』から新たに登場するのは、オースティン・バトラー演じるラッバーンの弟フェイド=ラウサ。兄に劣らず冷徹で残忍な性格で、ポールの命を狙う。ついにその姿を現すこととなる帝国の支配者・皇帝シャッダム4世を演じるのは、クリストファー・ウォーケン。フローレンス・ピュー演じる、皇帝の娘イルーラン姫の姿も。アトレイデス家の全滅の裏には、ハルコンネン家と共謀を図った皇帝の存在があり、ポールは彼らとどう対峙するのか。レア・セドゥ(『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』)演じるレディ・フェンリングは、レディ・ジェシカと同じ、謎めいた女性集団「ベネ・ゲセリット」の1人として登場。まだまだ謎に包まれた人物だ。

砂漠を生き抜くポールと、共に戦うチャニら砂漠の民、そしてポールの前に立ちはだかるハルコンネン家と皇帝たち。それぞれの運命と思惑が交差する中、全宇宙を巻き込んだ最終決戦の行方やいかに。

映画『デューン 砂の惑星PART2』は、2024年3月15日(金)全国ロードショー。

