本日18時30分から放送の『2023FNS歌謡祭』第1夜(フジテレビ系)のタイムテーブルが発表された。竹内涼真や上白石萌音が参加するスキマスイッチ20周年コラボメドレーは20時台に放送。

今年の『2023FNS歌謡祭』第2夜は、約5時間30分の生放送となる。『FNS歌謡祭』名物である豪華なコラボも多数。さだまさし×三浦大知、ゆず×櫻坂46、THE ALFEE×ガチャピン・ムックなど、貴重な共演にも期待が集まる。また、デビュー20周年を迎えたスキマスイッチとのコラボメドレーには竹内涼真や上白石萌音らが参加する。SixTONESは来年リリースするアルバム『THE VIBES』のリード曲「アンセム」をテレビ初披露。司会は相葉雅紀と井上清華フジテレビアナウンサー。

『2023FNS歌謡祭』第2夜は、フジテレビ系にて12月13日18時30分放送。

第2夜タイムテーブルは以下の通り。

※歌手名の並びはすべて50音順(メドレー・企画を除く)

※歌唱時間は目安

※生放送につき放送内容などが変更になる場合あり

■18:30〜

ASKA「PRIDE」

新しい学校のリーダーズ「狙いうち」

ano「ちゅ、多様性。」

THE ALFEE×ガチャピン・ムック「星空のディスタンス」

高嶺のなでしこ「可愛くてごめん」

FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」

■19:00頃〜

ウルフルズ×ウルトラズ「ガッツだぜ!!」「太陽に勝つ」

SEKAI NO OWARI「最高到達点」

宝鐘マリン「美少女無罪♡パイレーツ」

福山雅治「Squall」「虹」

僕が見たかった青空「卒業まで」

Mrs. GREEN APPLE「ANTENNAJ

モーニング娘。’23「すっごいFEVER!」

柏木由紀×モーニング娘。’23「恋愛レボリューション21」

緑黄色社会「サマータイムシンデレラ」

■20:00頃〜

aiko「星の降る日に」

新しい学校のリーダーズ「オトナブルー ハイパースクールRemix」

ENHYPEN「Sweet Venom」

キタニタツヤ「青のすみか」

Kinki Kids「シュレーディンガー」

Creepy Nuts「ビリケン」

櫻坂46「承認欲求」

Mrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」

milet「Anytime Anywhere」

◇スキマスイッチデビュー20周年 スペシャルコラボメドレー

スキマスイッチ×大野雄大・花村想太(Da-iCE)「全力少年」

スキマスイッチ×上白石萌音「奏(かなで)」

スキマスイッチ×竹内涼真「ボクノート」

スキマスイッチ×はっとり(マカロニえんぴつ)「藍」

SixTONES新曲披露は22時台

■21:00頃〜

生田絵梨花「ウィッシュ〜この願い〜」

=LOVE「ラストノートしか知らない」

AKB48「アイドルなんかじゃなかったら」

King Gnu「SPECIALZ」

THE ALFEE×ハローキティ「メリーアン」

TUBE×GACKT「サヨナラのかわりに」

羊文学「more than words」

広瀬香美×Night Tempo「ロマンスの神様」

マカロニえんぴつ「リンジュー・ラヴ」

山崎育三郎(ミュージカル『トッツィー』カンパニー)「止められない Unstoppable」

ゆず×櫻坂46「ビューティフル」

Little Glee Monster「UP TO ME!」

▼22:00頃〜

INI「FANFARE」ASKA「地球という名の都」上白石萌音「ひかりのあと」さだまさし×三浦大知「風に立つライオン」THE RAMPAGE「Summer Riot〜熱帯夜〜」SixTONES「アンセム」Da-iCE「ダンデライオン」仲宗根泉(HY)feat. DOZAN11(三木道三)「Lifetime Respect」フジコーズ「ウェーイTOKYO」ももいろクローバーZ「誓い未来」Liella!「シェキラ☆☆☆」