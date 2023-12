『キック・アス』『キングスマン』シリーズでパンチの効いた世界観をブチかましてくれたマシュー・ヴォーン監督による期待の最新作『ARGYLLE/アーガイル』より、海外版ポスターが公開された。角刈りカヴィルが猫ちゃんを抱いている。

この投稿をInstagramで見る

ブライス・ダラス・ハワード演じるエリー・コンウェイはベストセラースパイ小説の著者。彼女にとって至福の時は、夜に家でパソコンと飼い猫アルフィーと一緒に過ごすこと。しかし、秘密諜報員アーガイルと世界的なスパイ組織の解明を中心に描いたエリーの小説のプロットが、現実のスパイ組織の諜報活動を反映し始めると、家で過ごす静かな夜は過去のものとなる……。

小説家コンウェイの現実世界と、彼女が書いたスパイ物語が交錯する奇想天外な物語。すでに公開されている予告編でも、マシュー・ヴォーン印の印象的なアクションが炸裂している。

出演はヘンリー・カヴィル、ブライス・ダラス・ハワード、サム・ロックウェル、ブライアン・クランストン、キャサリン・オハラ、アリアナ・デボーズ、ジョン・シナ、サミュエル・L・ジャクソンという豪華な顔ぶれ。ミレニアル世代を代表するポップ・スーパースター、デュア・リパも参戦する。

海外版ポスターでは、猫ちゃんを抱いた角刈りカヴィルを中心に、豪華キャストがザっと並んだ。彼らの頭上には、「The Greater The Spy, The Bigger The Lie(偉大なスパイほど、嘘が大きい)」との意味深なフレーズが刻まれている。

目にも鮮やかな最新作『ARGYLLE/アーガイル』は2024年全国公開。

The post first appeared on .