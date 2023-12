(MCU)映画『ブラックパンサー』シリーズの新アニメシリーズ「アイズ・オブ・ワカンダ(原題:Eyes of Wakanda)」が製作されることがわかった。

米によれば、本企画の発表は現地時間2023年12月11日に開催された「ホワット・イフ…?」シーズン2の試写イベントで行われたという。「世界中を旅しながら、危険なヴィブラニウム製の人工物を回収する任務を課された勇敢な戦士たち」の物語が描かれると伝えられている。

『ブラックパンサー』シリーズからは、複数のスピンオフ企画が進行中であることがかねてより。一つは、2021年2月に「ワカンダを主な舞台とするドラマ作品」。同作では、映画シリーズを手掛けるライアン・クーグラーが製作・監督を務め、オコエ役のダナイ・グリラが続投するとされている。

今回新たに発表されたアニメシリーズの主人公は定かでないが、Deadlineはオコエがリーダーを務めるワカンダ王国のエリート護衛部隊“ドーラ・ミラージュ”の隊員たちを登場候補として挙げている。また米によれば、本シリーズの製作にはクーグラーも関与することになるという。今後の続報を待ちたいところ。

このほか、MCUでは『ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー』(2022)で初登場を果たしたアイアンハートの単独ドラマ「アイアンハート」が配信を控えている。同作は、『ワカンダ・フォーエバー』の「直接的続編」になるという。

