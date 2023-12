『スパイダーマン』のソニー・ピクチャーズ最新作『マダム・ウェブ』の日本公開日が2024年2月23日(祝・金)に決定した。同時に、海外版ポスターも届けられている。

マーベル初の本格ミステリー・サスペンスとして期待されている一作。原作コミックでは未来予知でスパイダーマンを救う重要なキャラクターとして描かれ、知性を武器とすることで、他のヒーローとは異なる存在として注目を浴びてきたマダム・ウェブ。本作ではそのマダム・ウェブの若かりし頃、ニューヨークで救命士として働くキャシー・ウェブ(のちのマダム・ウエブ)の物語が描かれる。

任務中、キャシーは生死を彷徨う大事故にあったことをきっかけに、“未来予知”の能力を手にする。突如覚醒した能力に戸惑いながらも、キャシーは偶然出会った3人の少女が、黒いマスクとスーツに身を包んだ謎の男に殺される悪夢のような未来を見たことから、図らずもその男から少女たちを守ることに……。

(C) & TM 2023 MARVEL

ポスターにはキャシーことマダム・ウェブが、まるで守るべき未来に向けてほほ笑むかのような温もりを感じさせる表情を浮かべ、その傍らには3人の少女たちと、キャシーと同じく未来予知の能力を有し、少女たちを執拗に追う謎の男エゼキエル・シムズの姿が。そして何より少女たちとエゼキエルの背後には、マスクに包まれた彼らのもう一つの顔が浮かび上がっている。少女たちに隠された“重要な秘密”と、謎の男エゼキエルの目的は?そして、やがてマダム・ウェブが救うことになる未来とは?

全てはキャシー出生の秘密とともに、壮大な運命の糸<ウェブ>で結びついてゆく。映画『マダム・ウェブ』は2024年2月23日(祝・金)、日本公開。

