ジェームズ・キャメロン監督は映画『タイタニック』(1997)で、意外な方法を使ってセット費用を節約していたのだそうだ。身長の低いエキストラだけを起用し、相対的にタイタニック号を大きく見せていたのだという。

今となっては歴代映画トップ4の累計興行収入成績を誇る『タイタニック』だが、製作前はそれこそ沈没する運命にある映画だと信じられていた。同じく海に舞台したキャメロンの映画『アビス』(1989)が大苦戦を強いられた後だったし、また別の映画『ウォーターワールド』(1995)も、海の冒険を描いたが不振だった。タイタニック号沈没の物語はすでに何度も擦られていて、今更なんの新鮮味もないと見られていたのだ。

「当時はこの映画で元を取るなんて、不可能だと思われていた」と、キャメロンは米にて振り返っている。そこで彼らは知恵を絞って予算を節約した。「セットを大きく見せるために、エキストラは身長の低い方だけを採用しました。身長172cm以上の人は不採用にしたんです」とキャメロンは明かしている。「このキャスティングには100万ドル相当の価値がありましたね」。

172センチ以下で低身長なのだろうかという疑問があるので、アメリカの平均身長を調べてみよう。によると、『タイタニック』が撮影された1990年代のアメリカ人の平均身長は175.2cmということだから、平均身長よりも3cm以上低いエキストラのみに絞っていた、ということになる。主演レオナルド・ディカプリオの身長は、公表によると183cmとされている。ちなみに当時の日本人の平均身長は、30代男性が170cmほど、女性は157cmほどだ。

そのほか、船が氷山に衝突する前後では三種類のセットが計画されたが、うち一つを諦めたことで75万ドルを節約したことも語られている。このシーンでは、衝突前のセット、衝突後に船が3度傾いたセット、6度傾いたセットの3通りが綿密に計画されていたが、3度のセットを放棄したのだという。

ただ、「最も賢明だったのは、沈没シーンを最後に撮ったことです」とキャメロン。「それは戦略のためというよりも、そうしないと見た目が良くないからです。船を沈めて、また翌朝引き揚げるというわけにはいきませんから」。

