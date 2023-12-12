¡ÚÆÈ¼«¡Û¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¡Ö¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¡×¡¡¥é¡¼¥á¥óÆ°²è¤ËÌ´Ãæ¤â¡È90¥¥í¡É¡¡¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼Ò¡ÖÂÐ±þ¤ò¶¨µÄÃæ¡×
ÀéÍÕ¡¦·¯ÄÅ»Ô¤Ç11ÆüÀµ¸á²á¤®¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¼Ö¤·¤¿ÃËÀµÒ¤¬¡¢¼ÖÆâ¤Ç»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¡£
°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢ÄÌ¾ï¤Î±¿Å¾É÷·Ê¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢¾è¼Ö¤·¤¿ÃËÀ¤Ï±¿Å¾¼ê¤Î¶Ã¤¤Î¹ÔÆ°¤Ë¡¢¡ÖÆ°²è¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²»Åª¤Ë¤Ï¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤È¤«¤¦¤É¤ó¤ò¤¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤¬ÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±¿Å¾¼ê¤Ë¤è¤ë¡Ö¥é¡¼¥á¥óÆ°²è¸«¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¡×¡£
Ãë»þ¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯Å¹¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢±¿Å¾¼ê¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¥á¡¼¥¿¡¼¤ÎÁ°¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò²£¸þ¤¤ËÃÖ¤¡¢ÅÅ¸»¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÌÍ¤Î¤è¤¦¤Ë±ä¤Ð¤·¤Æ¡¢15Ê¬´Ö¤Û¤ÉÆ°²è¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÁö¹Ô¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æ°²è¤«¤é¤Ï...¡£
Æ°²è¤Î»£±Æ¼Ô¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ø¤º¤ë¤º¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê²»¡£ÌÜÀþ¤¬²¼¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤¬¡¢¤Á¤é¤Û¤é¤¢¤Ã¤Æ...¡×
¾è¼Ö¤·¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ò¤ä¤ê¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤âÏÃ¤¹¡£
Æ°²è¤Î»£±Æ¼Ô¡Ö(°ìÈÌÆ»¤Ê¤Î¤Ë)90km¶á¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êµ÷Î¥¤âµÍ¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄÉÆÍ¤È¤«¤¹¤ë¤ÈÉÝ¤¤¤Ê¤È...¡×
ÃËÀ¤¬¥¿¥¯¥·¡¼¤ò¹ß¤ê¤ëºÝ¤Ë¡¢Æ°²è¤Î»ëÄ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃí°Õ¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤¦¤À¤±¤Ç¡¢È¿¾Ê¤ÎÂÖÅÙ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
±¿Å¾¼ê¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥é¡¼¥á¥óÆ°²è¤ò¸«¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¥¤¥Ã¥È!¡×¤Î¼èºàÈÉ¤Ï¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤¬Áö¹Ô¤·¤¿¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¥¿¥¯¥·¡¼¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ»¤Ï¡¢±ØÁ°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¸òÄÌÎÌ¤â¾¯¤·Â¿¤¤¡£
°û¿©Å¹¤âÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥é¡¼¥á¥ó²°¤µ¤ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
±¿Å¾Ãæ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆ°²è¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸òÄÌ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤¯¤ï¤·¤¤¡¢¤ß¤º¤ÛÃæ±ûË¡Î§»öÌ³½ê¡¦»°Ê¿Áï»ËÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¡ÖÆ»Ï©¸òÄÌË¡¤ÎÃæ¤Î¡¢°ÂÁ´±¿Å¾µÁÌ³°ãÈ¿¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£È³¶â¤Î¾å¸Â¤¬¡¢3¥«·î°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤Þ¤¿¤Ï5Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¼«³Ð¤Ë·ç¤±¤¿±¿Å¾¼ê¤Ë¤è¤ëÌäÂê¹ÔÆ°¤Ë¡¢¾è¼Ö¤·¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦¤¢¤¤ì¤Ç¤¹¤Í¡£ÅÜ¤ê¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î»öÂÖ¤ò¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼Ò¤Ï¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Î¤«¼èºà¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÆ°²è¤ò¸«¤Æ±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¡£¸½ºß¡¢ÂÐ±þ¤ò¶¨µÄÃæ¡×¤È¤Î²óÅú¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£