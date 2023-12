第81回ゴールデン・グローブ賞ノミネート作品一覧【テレビシリーズ部門】

2024年1月7日(日)に受賞セレモニーの開催が予定されている第81回ゴールデン・グローブ賞。各部門のノミネーション作品が現地時間12月11日(月)に発表された。ここでは、テレビ部門のノミネート一覧を紹介する。



【関連記事】【U-NEXTおすすめ海外ドラマ】ジャンル別ランキング!ロングヒットから最新作まで

第81回ゴールデン・グローブ賞

今回からの変更点としては、各部門の候補作が前回までの5つから6つに増えたこと、そして(映画の)興行成績とスタンダップ・コメディを称える2つの新しい賞が導入されたこと。また、2023年までは受賞式の様子は米NBCが放送していたが、今回から米CBSにて放送、米Paramount+にて配信となる。

作品別で見ると、フィナーレを迎えた『メディア王 〜華麗なる一族〜』がノミネート数9つでトップに、『一流シェフのファミリーレストラン』と『マーダーズ・イン・ビルディング』がそれぞれ5つノミネートされた。

『メディア王』の9ノミネートは、ゴールデン・グローブ賞史上最多となっただけでなく、HBOとHBO Maxのノミネート数を17に押し上げ、プラットフォーム別でも最多となった。次に続くNetflixは、『ザ・ディプロマット』と『ザ・クラウン』のドラマ部門作品賞ノミネートを含む15ノミネートを獲得。また、『BEEF/ビーフ 〜逆上〜』と『すべての見えない光』がリミテッド・シリーズ/アンソロジー部門作品賞にノミネートされた。Netflixを大きく牽引したのは、テレビ部門の新カテゴリー、スタンダップコメディである。6作品中5作品がNetflixの作品だ。

ABCの『アボット エレメンタリー』が唯一の放送局からのノミネート作品だが、そのノミネート数もわずか2つで、ほとんどの候補作が動画配信サービスから選ばれた。

また、コメディ部門のノミネーションは、今年度のエミー賞のノミネーションと全く同じ結果に。『アボット エレメンタリー』、『バリー』、『一流シェフのファミリーレストラン』、『ジュリー・デューティ 〜17日間の陪審員体験〜』、『マーダーズ・イン・ビルディング』、『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』である。ゴールデン・グローブ賞が6作品を選ぶのに対し、エミー賞は8作品をノミネートするためエミー賞には『マーベラス・ミセス・メイゼル』と『ウェンズデー』もノミネートされている。

また、ドラマ部門では、『1923』『ザ・ディプロマット』『ザ・モーニングショー』はゴールデン・グローブ賞のみでノミネートされたが、『ザ・クラウン』『The Last of Us』『メディア王』は両方にノミネートされている。

ゴールデン・グローブ賞テレビシリーズのドラマ部門、コメディ/ミュージカル部門、リミテッド/アンソロジー部門、スタンダップ・コメディ部門のノミネート作品一覧は以下の通り。

第81回ゴールデン・グローブ賞テレビ部門のノミネート一覧

※カッコ内は日本での配信先。

ドラマ部門

【作品賞】

『メディア王 〜華麗なる一族〜』HBO(U-NEXT)

『ザ・クラウン』Netflix

『The Last of Us』HBO(U-NEXT)

『ザ・モーニングショー』Apple TV+

『1923』Paramount+(U-NEXT)

『ザ・ディプロマット』Netflix

【主演女優賞】

ヘレン・ミレン『1923』

ベラ・ラムジー『The Last of Us』

ケリー・ラッセル『ザ・ディプロマット』

セーラ・スヌーク『メディア王 〜華麗なる一族〜』

イメルダ・スタウントン『ザ・クラウン』

エマ・ストーン『The Curse(原題)』

【主演男優賞】

ペドロ・パスカル『The Last of Us』

キーラン・カルキン『メディア王 〜華麗なる一族〜』

ジェレミー・ストロング『メディア王 〜華麗なる一族〜』

ブライアン・コックス『メディア王 〜華麗なる一族〜』

ゲイリー・オールドマン『窓際のスパイ』

ドミニク・ウェスト『ザ・クラウン』

コメディ/ミュージカル部門

【作品賞】

『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』Apple TV+

『一流シェフのファミリーレストラン』FX(Disney+)

『アボット エレメンタリー』ABC

『マーダーズ・イン・ビルディング』Hulu(Disney+)

『バリー』HBO(U-NEXT)

『ジュリー・デューティ 〜17日間の陪審員体験〜』Amazon

【主演女優賞】

アヨ・エデビリ『一流シェフのファミリーレストラン』

ナターシャ・リオン『Poker Face(原題)』

キンタ・ブランソン『アボット エレメンタリー』

レイチェル・ブロズナハン『マーベラス・ミセス・メイゼル』

セレーナ・ゴメス『マーダーズ・イン・ビルディング』

エル・ファニング『THE GREAT 〜エカチェリーナの時々真実の物語〜』

【主演男優賞】

ジェイソン・シーゲル『シュリンキング 悩めるセラピスト』

ジェイソン・サダイキス『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』

ジェレミー・アレン・ホワイト『一流シェフのファミリーレストラン』

ビル・ヘイダー『バリー』

スティーヴ・マーティン『マーダーズ・イン・ビルディング』

マーティン・ショート『マーダーズ・イン・ビルディング』

【助演女優賞】

エリザベス・デビッキ『ザ・クラウン』

アビー・エリオット『一流シェフのファミリーレストラン』

クリスティナ・リッチ『イエロージャケッツ』

J・スミス=キャメロン『メディア王 〜華麗なる一族〜』

メリル・ストリープ『マーダーズ・イン・ビルディング』

ハンナ・ワディンガム『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』

【助演男優賞】

ビリー・クラダップ『ザ・モーニングショー』

マシュー・マクファディン『メディア王』

エボン・モス=バクラック『一流シェフのファミリーレストラン』

アラン・ラック『メディア王』

アレキサンダー・スカルスガルド『メディア王』

ジェームズ・マースデン『ジュリー・デューティ 〜17日間の陪審員体験〜』

リミテッド/アンソロジー部門

【作品賞】

『BEEF/ビーフ 〜逆上〜』Netflix

『レッスン in ケミストリー』Apple TV+

『デイジー・ジョーンズ・アンド・ザ・シックスがマジで最高だった頃』Amazon

『すべての見えない光』Netflix

『Fellow Travelers(原題)』Showtime

『FARGO/ファーゴ』FX

【主演女優賞】

ライリー・キーオ『デイジー・ジョーンズ・アンド・ザ・シックスがマジで最高だった頃』

ブリー・ラーソン『レッスン in ケミストリー』

エリザベス・オルセン『ラブ&デス』

ジュノー・テンプル『FARGO/ファーゴ』

レイチェル・ワイズ『戦慄の絆』

アリ・ウォン『BEEF/ビーフ 〜逆上〜』

【主演男優賞】

スティーヴン・ユァン『BEEF/ビーフ 〜逆上〜』

マット・ボマー『Fellow Travelers(原題)』

サム・クラフリン『デイジー・ジョーンズ・アンド・ザ・シックスがマジで最高だった頃』

ジョン・ハム『FARGO/ファーゴ』

ウディ・ハレルソン『ホワイトハウス・プラマーズ/米国政治の失墜を招いた男たち』

デヴィッド・オイェロウォ『Lawmen: Bass Reeves(原題)』

スタンダップ・コメディ部門

『エイミー・シューマーのアナタは緊急連絡先!』Netflix

『クリス・ロックの勝手に激オコ』Netflix

『"Wanda Sykes: I'm an Entertainer』Netflix

『"Sarah Silverman: Someone You Love』HBO

『Trevor Noah: Where Was I』Netflix

参照元:variety、CBS news

(海外ドラマNAVI)