(MCU)「ミズ・マーベル」(2022)にミズ・マーベル/カマラ・カーン役で主演し、(2023)に続投したイマン・ヴェラーニが、「スパイダーマンとチームアップしたい」と意欲を見せている。

この記事には、『マーベルズ』のネタバレが含まれています。

© 2023 MARVEL.

『マーベルズ』で、キャプテン・マーベル/キャロル・ダンヴァース(ブリー・ラーソン)、モニカ・ランボー(テヨナ・パリス)と共闘したミズ・マーベル/カマラ・カーン。そのタッグから着想を得たカマラは、映画のラストで自分と同世代のスーパーヒーローを集めてチームを結成しようと動き始め、まずは「ホークアイ」(2021)に登場したケイト・ビショップ(ヘイリー・スタインフェルド)をリクルート。アントマン/スコットラング(ポール・ラッド)の娘キャシー・ラング(キャスリン・ニュートン )にも声をかけるつもりだと明かし、ヤングアベンジャーズの誕生が示唆された。

米の取材に応じたイマン・ヴェラーニが、「カマラはニューヨークにも立ち寄って、トム・ホランド演じるスパイダーマンを訪ねてアドバイスを求めるべきではないでしょうか」と提案され、「そのチームアップは見たいですね」と反応。「コミックでの彼らのチームアップは、ぶっちゃけ私のお気に入りの一つです。だから、そうなったらクールですね」と答え、スパイダーマンとのタッグに意欲的なようだ。コミック『ミズ・マーベル:チーム・アップ』では、実際にスパイダーマンとタッグを組むエピソードも。

©2021 CTMG. © & 2021 MARVEL. All Rights Reserved.

ちなみに、MCUでヴェラーニ&ホランドの共演はまだ実現していないものの、2人は対面したことがある。ヴェラーニは「ミズ・マーベル」の撮影中に、隣のスタジオで『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』(2021)を撮影していたホランドの訪問を受けた際、ホランドにと一緒に写っている写真を見せられ、ガッツリとネタバレされたというを明かしていた。

カマラもピーター・パーカーも、おっちょこちょいな性格&オタクと会って何かと共通点が多い。愛すべきキャラクター2人がチームアップしたら、コミカルなケミストリーで楽しませてくれそうだ。

また、The Directの同インタビューでは、「カマラがケイト・ビショップを訪れた後に、誰をリクルートするつもりだったのでしょうか?」との質問も飛び出している。その問いにヴェラーニは多くを語ることをためらいつつも回答。「分かりません。カットされたシーンについて(話していいのかどうか)ルールを知らないんです。まだ、その秘密を守らないといけないんでしょうか……?」としつつ、「あなたが思いついた名前は、おそらくどれも正しいでしょうね。今のMCUに若者は少ないですから」とコメント。本編入りしなかったシーンに、ケイト以外の若者スーパーヒーローが登場していたと仄めかした。

なお、以前にヴェラーニはヤングアベンジャーズに参加してほしいメンバーとして、『ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス』(2022)のアメリカ・チャベス(ソーチー・ゴメス)と、「ファルコン&ウィンター・ソルジャー」(2021)に登場し、コミックではパトリオットして描かれるエリ・ブラッドリーの名前をいた。

ヴェラーニが望むように、ミズ・マーベルとスパイダーマンのタッグが実現するかどうか、ヤングアベンジャーズの結成過程に注目したい。

Source:

The post first appeared on .