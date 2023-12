大人気スプラッター・スリラー映画『ソウ』シリーズのさらなる最新作『Saw XI(原題)』が、2024年9月27日に米国公開となることがわかった。シリーズの公式SNSが告知した。

このシリーズは2023年9月29日に『Saw X(原題)』が米公開されたばかり。こちらの日本公開予定もまだ届かない中、さらに続編がやってくる運びとなった。

『Saw X』は『ソウ』1作目(2004)と『ソウ2』(2005)の間を描く物語で、ジグソウ/ジョン・クレイマー役のトビン・ベルが再登場したことで話題に。初週末は、同日デビューとなった監督のを破って2位スタートの好成績を納めた。1,300万ドルとされる製作費に対し、全世界累計興収は1億ドルを突破。高いパフォーマンスを見せている。

『ソウ』シリーズとしては次作で11作目となる。このシリーズは『スパイラル:ソウ オールリセット』(2021)の興行苦戦により人気低迷の危機に陥ったが、『X』で見事復活を果たしての“ゲーム”続行となった。

