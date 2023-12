『マッドマックス』シリーズ怒りの最新作『マッドマックス:フュリオサ』が、最新のUS版ポスターを公開した。

フュリオサ役のアニャ・テイラー=ジョイが鋭い視線を向ける隣で、悪役ディメンタス将軍役のクリス・ヘムズワースも堂々と立つ。腰にクマのぬいぐるみをぶら下げているあたり、キャラクターのヤバさが垣間見える。

右側には前作『マッドマックス 怒りのデス・ロード』の主な悪役だったイモータン・ジョーの姿もある。熱演したヒュー・キース・バーンは本作の撮影前である2020年12月に逝去されたため、本作では別の役者が引き継いだ。誰が演じているのかはまだ明かされていない。

舞台となるのは、世界の崩壊から45年後。家族から引き離された若きフュリオサ(アニャ・テイラー=ジョイ)の、人生を懸けて故郷へと帰ろうとする“修羅の道”が描かれる。ウォーロード・ディメンタス将軍(クリス・ヘムズワース)率いるバイカーの大群の手に落ち、荒地で戦いに明け暮れる男達と行動を共にしていくうちに、城塞都市に君臨するイモータン・ジョーと出くわすのだった。

映画『マッドマックス:フュリオサ』は2024年全国公開。

