シリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」(2016-)を手がけるマット&ロス・ダファー兄弟が、最終となるシーズン5について少しのヒントを語った。規模はシリーズ最大となる一方、キャラクターの関係性はシーズン1と同じような形で描かれるという。

英のインタビューでマットは、シーズン5について「ステロイドを打ったシーズン1のようです」と表現。「規模的にはこれまでで最大ですが、みんながホーキンスに戻って来たので、本当に楽しくなっていますよ。少年たち(マイクたち)とイレブンの交流は、シーズン1に近い形で描かれるでしょう。(シリーズの)スピンオフも登場するかもしれないけど、イレブンやダスティン、ルーカス、ホッパーの物語はこれで完結です」と語った。

「ストレンジャー・シングス」シーズン1では、ホーキンスを舞台に、マイク&ダスティン&ルーカスが超能力少女・イレブンと協力し、“裏側の世界”にとらわれたウィルを助けるため奮闘する様子が描かれた。

一方、シーズン4の舞台はホーキンスだけでなく、カリフォルニア州やロシアまで拡大。お馴染みのキャラクターたちはグループに分かれ、それぞれ異なる場所から史上最大の敵ヴェクナがもたらした危機に立ち向かった。シーズンフィナーレではキャラクターたちがホーキンスに集結し、“裏側の世界”が町を侵食し始めたところで幕切れとなった。

2022年11月の時点でも、最終シーズンでは「シーズン1のトーンのような、少し初心に帰ることを目指している」といたダファー兄弟。シーズン1で物語を動かした“キャラクターたちの関係性”を復活させることは、まさにその取り組みのひとつだろう。ちなみにシーズン1とのつながりとしては他にも、ウィルが「中心的な役割」になることがている。

またシーズン5の規模に関しては、以前ホッパー役のデヴィッド・ハーバーも「過去のどのシーズンよりもスケールが大きい」としていた。原点回帰しつつスケールアップする最終シーズンの配信を楽しみに待ちたい。

なお「ストレンジャー・シングス」シーズン5の撮影は、2024年1月より。スケジュールはまだ流動的であるが、1月の8日か、あるいは5日にも開始される見込みだという。

