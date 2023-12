ドジャースは11日(日本時間12日)、大谷翔平投手(29)を獲得したと発表した。10年契約で背番号はエンゼルス時代と同じ「17」に決まった。9日(同10日)に大谷が自身のインスタグラムで契約合意に達したことを発表していたが、球団からの正式発表はこれまでなかった。10年総額7億ドル(約1022億円)の人類スポーツ史上最高額の契約となっている。

球団は「ロサンゼルス・ドジャースは、アメリカンリーグ最優秀選手に2度輝いた大谷翔平と10年契約を結んだ」とリリースした。また、公式X(旧ツイッター)では背番号「17」のユニホームを着た大谷がバットを振るアニメーションも公開された。

大谷は球団を通じてコメントを発表した。

Dodger fans, thank you for welcoming me to your team, I can say 100 percent that you, the Dodger organization and I share the same goal ― to bring World Series parades to the streets of Los Angeles.

「ドジャースファンの皆さん、チームに加わることを歓迎してくれてありがとうございます。私は、ロサンゼルスの街でワールドシリーズの優勝パレードを行うという、ファンや球団の方と同じゴールを共有していると100%の自信を持って言い切れます」