(MCU)のファンが長年待ち望み、しかし未だ実現していないもの、それがハルク/ブルース・バナーの単独映画だ。MCUの黎明期には(2008)が製作され、エドワード・ノートンが主演を務めたが、ブルース役がマーク・ラファロに交代して以降は単独映画が製作されていない。

なぜハルクの単独映画を作ることができないのか──その理由は、ハルクの映像化権を持つユニバーサル・ピクチャーズとマーベル・スタジオの“大人の事情”にある。マーベル・スタジオの設立以前(ディズニーの買収以前)、マーベルは経営のためにキャラクターの映像化権を他社に販売した。X-MENやファンタスティック・フォーは20世紀フォックスに、スパイダーマンはソニー・ピクチャーズに、ハルクはユニバーサルの手に。

現在、マーベル・スタジオはハルクをユニバーサルから借りている状態で、アンサンブルの一員として映画やテレビに登場させることは許されているが、単独映画の製作は認められていない。宣伝にも単独では使用できず、ポスターもシリーズの一部としてのみ許可が出ているのだ。

ところが2023年11月、ディズニーはユニバーサルとの新たな契約を結んだ。両社は米Huluの株式を共同で保有していたが、ディズニーがNBCユニバーサルの保有するHuluの株式33%を取得すると告知したのだ。12月1日(現地時間)、ディズニーはNBCユニバーサルに86億1,000万ドルを支払っている。

で配信中 © 2023 Marvel

では、これによってハルクの単独映画化、あるいはHuluにおける単独ドラマシリーズは実現できるようになるのだろうか? このいかにも難しい問いをぶつけられたのは、ハルク役のマーク・ラファロだった。「ディズニーとNBCユニバーサルが新しい契約を結びましたが、ハルクの単独映画に変化はありましたか?」との質問に、ラファロは「僕の知るところではないですね……」と応答。「その話にはコメントするなと言われているんです」。

ラファロといえば、以前から“言ってはいけない話をつい言ってしまう”ことでおなじみ。「コメントするなと言われている」のは、ラファロの発言で思わぬ推測などが広がることを未然に防ぐためと言えそうだ。しかし、そのことをあっさり明かしてしまうのも、また別の推測を呼びそうではある。

もっとも、ラファロ自身は以前と変わらず、将来的な実現にも意欲的だ。「いずれ実現するといいですね。本当にいいものができると思うし、そのために頑張ってきました。でも、まだわかりません」。

Marvel Studios asked Mark Ruffalo not to comment on standalone Hulk movie rights and plans."I've been asked not to comment on it, that specifically. Hopefully, one day, they'll work it out. I think it could be really cool." - Phase Zero - MCU (@PhaseZeroCB)