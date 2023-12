¡ØAND JUST LIKE THAT...¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¤Ï2025Ç¯ÇÛ¿®³«»Ï¤Ë¡£Max¤¬¿·ºî¥É¥é¥Þ¤ÎÇÛ¿®»þ´ü¤ò°ìµó¾Ò²ð

ワーナー・ブラザース・ディスカバリーが所有する動画配信サービス、Maxで2024年〜2025年シーズンに配信される作品が発表された。米Deadlineなど複数のメディアが伝えている。

『IT』前日譚のお披露目もずれ込む

およそ半年にわたったハリウッドのストライキの影響が色濃く出ているようで、一部の作品は2025年のお披露目となることが明らかに。ニューヨークに生きる女性たちの恋と友情を描いた大ヒットドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ』のその後を描く『AND JUST LIKE THAT.../セックス・アンド・ザ・シティ新章』のシーズン3もその一つ。同作の脚本家チームは11月初めに執筆に戻ったことが報じられている。シーズン1と2の間は15ヵ月空いていたが、シーズン3は2025年初めスタートだとしても少なくとも前シーズン放送終了から16ヵ月後と、それ以上の間隔が開くことに。

そして、もともと2025年リリースと言われていた『THE LAST OF US』と『ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾートホテル』と『ユーフォリア/EUPHORIA』の新シーズンも予告通り2025年スタートとなる。

また、2017年・2019年に前後編として公開された『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』シリーズの前日譚ドラマ『Welcome To Derry(原題)』も2025年に。当初は2024年のハロウィンに合わせてリリースされるはずだったがずれ込んだ。映画版でメガホンを取ったアンディ・ムスキエティ監督が本作も手掛ける。

2024年に配信されるのは、年明け早々のスタートが決まっている『TRUE DETECTIVE』シーズン4でジョディ・フォスターが主演する『TRUE DETECTIVE/NIGHT COUNTRY(原題)』をはじめ、『ゲーム・オブ・スローンズ』スピンオフの『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』シーズン2、キット・ハリントンの出演が話題の『インダストリー』シーズン3、アンセル・エルゴートや渡辺謙が出演する犯罪ドラマ『TOKYO VICE』のシーズン2、『プリティ・リトル・ライアーズ』リブート版のシーズン2(サブタイトル「Summer School」)など。

新作としては、ケイト・ウィンスレット主演の政治ドラマ『The Regime(原題)』、ロバート・パティンソンがバットマン/ブルース・ウェインに扮した『THE BATMAN−ザ・バットマン−』に登場したオズワルド・“オズ”・コブルポット/ペンギンが主役のスピンオフドラマ『The Penguin(原題)』(コリン・ファレルが映画に続いて同役として続投)、アカデミー賞監督のサム・メンデスがクリエイターを務めるコメディドラマ『The Franchise(原題)』、ピューリッツァー賞受賞小説をロバート・ダウニー・Jrがドラマ化した『The Sympathizer(原題)』なども来年のうちにお披露目となる。

動画で配信時期が紹介された主なドラマは以下の通り。

2024年

・『TRUE DETECTIVE/NIGHT COUNTRY(原題)』…ジョディ・フォスター主演

・『The Regime(原題)』…ケイト・ウィンスレット主演

・『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』シーズン2

・『The Sympathizer(原題)』

・『インダストリー』シーズン3

・『ラリーのミッドライフ★クライシス』シーズン12

・『The Franchise(原題)』…サム・メンデス制作

・『TOKYO VICE』シーズン2…アンセル・エルゴート、渡辺謙ら出演

・『プリティ・リトル・ライアーズ』リブート版のシーズン2

・『The Penguin(原題)』…『THE BATMAN−ザ・バットマン−』に登場したペンギン/オズワルド・“オズ”・コブルポットが主役のスピンオフドラマ

2025年

・『THE LAST OF US』シーズン2

・『ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾートホテル』シーズン3

・『ユーフォリア/EUPHORIA』シーズン3

・『AND JUST LIKE THAT.../セックス・アンド・ザ・シティ新章』シーズン3

・『Welcome To Derry(原題)』…映画『IT/イット』のその後を描くスピンオフドラマ

それぞれの日本上陸がいつになるか気になるところだ。(海外ドラマNAVI)

参考元:米Deadline ∧Deadline◆∧Entertainment Weekly