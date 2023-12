(MCU)に初合流を果たす『デッドプール3』では、主人公デッドプールの恋人ヴァネッサがコピーキャットに変貌する可能性があるようだ。同役で続投するモリーナ・バッカリンが示唆した。

映画シリーズでヴァネッサは特殊能力を持たない一般人として登場したが、コミックでは人格や指紋、DNAすらコピーして、どんな人物にも変身できる能力を持つコピーキャットとして描かれている。真っ白な髪と青い肌を持つコピーキャットは傭兵ドミノに化けて初登場し、未来から来た謎のスーパーヒーロー、ケーブルの暗殺任務で潜入した際にウェイド・ウィルソンと出会って恋に落ちた。

ポッドキャスト番組「」に出演したバッカリンは、『デッドプール3』の撮影が順調に進んでいるかどうか質問されると、「上手くいきましたよ」と報告。「すでに私の撮影は終了したんですが、ストライキの後に映画の撮影が再開されているはずだし、かなり良い映画になると思います。ファンは楽しいサプライズを味わうでしょうね」と、何かしらの仕掛けがあることを仄めかした。

その発言にインタビュアーが「そろそろヴァネッサがコピーキャットとしてのスーツを着て、青い肌で登場する時期だと思いますか?」と尋ねると、バッカリンはのけぞって笑いながら「そう思います。でも彼女は、かなり大きなユニバースとも張り合っていると思いますよ」と回答し、ヴァネッサがコピーキャットとして活躍する可能性を示唆した。

『デッドプール2』(2018)でヴァネッサは、冒頭で麻薬カルテルの襲撃に巻き込まれて帰らぬ人となってしまう。しかし、ポストクレジットシーンではデッドプールがタイムトラベル装置で過去へカムバックし、ヴァネッサの死を阻止して彼女が生き返ったことが明らかになっていた。

なお、『デッドプール2』で監督を務める予定だったが諸事情で降板したティム・ミラーは、第2作でヴァネッサがコピーキャットに変貌する展開をしていたと伝えられている。そんな経緯を考えれば、第3作にカムバックを果たすヴァネッサが単なる「デッドプールの恋人」というポジションには収まらず、コピーキャットとしてデッドプールと共闘する姿を見せてくれるかもしれない。

『デッドプール3』は2024年7月26日に米国公開予定。

Source:

The post first appeared on .