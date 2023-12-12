¸¶ºî¤Ï¸µ¡¦ÇµÌÚºä46¹â»³°ì¼Â¡ª¡¡¥¢¥¤¥É¥ëÌ´¸«¤¿¾¯½÷¤ÎÊª¸ì¡Ø¥È¥é¥Ú¥¸¥¦¥à¡Ù¥¢¥Ë¥á±Ç²è²½·èÄê¡¡ÆÃÊó¤Ê¤É²ò¶Ø
¡¡¸µÇµÌÚºä46¡¦¹â»³°ì¼Â¤Î¾®Àâ²È¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¥È¥é¥Ú¥¸¥¦¥à¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è²½¤¬·èÄê¡£¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢ÆÃÊó¡¢¹â»³¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤«¤éÉÁ¤±¤ë¥ê¥¢¥ëÉÁ¼Ì¤¬¹¥É¾¡Ø¥È¥é¥Ú¥¸¥¦¥à¡ÙÆÃÊó
¡¡¸¶ºî¡Ø¥È¥é¥Ú¥¸¥¦¥à¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÇÃç´Ö¤ò½¸¤á¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¹â¹»À¸¡¦Åì¤æ¤¦¤ÎÊª¸ì¡£2016Ç¯¤«¤é»¨»ï¡Ö¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¡¢2018Ç¯¤Ë¤ÏÃ±¹ÔËÜ²½¤µ¤ì¤¿ÀÄ½Õ¾®Àâ¤À¡£¸½Ìò¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÉÁ¤¯¥ê¥¢¥ë¤ÊÉÁ¼Ì¡¢¶¦´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤ÆâÍÆ¤Ç¹¥É¾¤òÇî¤·¡¢Îß·×30ËüÉô¤òÇä¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿Íµ¤ºî¤ò¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¾¯½÷¤Î10Ç¯´Ö¤òÉÁ¤¯ÀÄ½ÕÊª¸ì¡£¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹â»³¤¬¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ê¤ÉÀ©ºî¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤ê¡¢¡Ö¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Êü¤Äµ±¤¡Ù¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Èà½÷¤Î¡ÈÁÛ¤¤¡É¤ò¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤µá¤á¤¿ºîÉÊ¤À¡£¡Ø¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡Ù¡¢¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¤ÎCloverWorks¤¬À©ºî¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¹â¹»1Ç¯À¸¤ÎÅì¤æ¤¦¤Ï¡¢¡ÈÀäÂÐ¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡É¤¿¤á¡¢¼«¤é¤Ë4²Õ¾ò¡Ê¡ÖSNS¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÈà»á¤Ïºî¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö³Ø¹»¤Ç¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¡×¡ÖÅìÀ¾ÆîËÌ¤ÎÈþ¾¯½÷¤òÃç´Ö¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ë¤ò²Ý¤·¤Æ¹â¹»À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÌ¡¹¤Î¹â¹»¤ËÄÌ¤¦ÅìÀ¾ÆîËÌ¤Î¡Èµ±¤¯À±¤¿¤Á¡É¤òÃç´Ö¤Ë¤·¤¿¤æ¤¦¤¬¡¢¹â¹»À¸³è¤ò¤«¤±¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¤¿Ì´¤Î·ëËö¤È¤Ï¡½¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦Åì¤æ¤¦Ìò¤Ï¡¢2024Ç¯ÊüÁ÷³«»Ï¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÆ¨¤²¾å¼ê¤Î¼ã·¯¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ËÌ¾ò»þ¹ÔÌò¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¿·¿Êµ¤±Ô¤ÎÀ¼Í¥¡¦·ëÀî¤¢¤µ¤¡£¼çÂê²Î¤Ï¡¢¡Ö¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ëÏ»¾öÈ¾¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î¡¢³ÆÉô²°¤Î½»¿Í¤Î²Î¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢³Ú¶Ê¤´¤È¤Ë¡Ö²Î¤¤¼ê¡×¡Öºî¤ê¼ê¡×¤òÂØ¤¨¤ÆÈ¯É½¤·¡¢ZÀ¤Âå¤ËÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦MAISONdes¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·°ì¿Í¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¡×¤È¤¤¤¦ÀäË¾¤¹¤é´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È¶¦¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Åì¤æ¤¦¤Îµã¤´é¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¾¯½÷¤Î¡ÈºÃÀÞ¡É¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾¯½÷¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï´õË¾¤â´¶¤¸¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤ÊÊª¸ì¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃÊó¤Ë¤Ï¡¢MAISONdes¤Î³Ú¶Ê¤È¶¦¤Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌ´¸«¤ë¾¯½÷¤Î¶ìÇº¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è¤Ç¡¢¹â»³¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤³¤¦¤·¤Æ±Ç²è²½¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¡¢´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡¦µ¤ÃÑ¤º¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡¦ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤È¿§¡¹¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¾®Àâ¤È¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¡¢Á´¤¯ÊÌ¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÎÏÅº¤¨¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤éÄ¹¤¤´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤È³§¤µ¤ó¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£2024Ç¯5·î10Æü¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥È¥é¥Ú¥¸¥¦¥à¡Ù¤Ï¡¢2024Ç¯5·î10Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£