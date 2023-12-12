»ÖÅÄºÌÎÉ¡ßËÜ¶¿ÁÕÂ¿¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¾Ã¤»¤Ê¤¤¡Ö»ä¡×¡½Éü½²¤ÎÏ¢º¿¡½¡ÙÍèÇ¯1·î´üÊüÁ÷·èÄê¡¡¡ÈÁÖ²÷¡É¥ê¥Ù¥ó¥¸¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
¡¡¹õÅÄ¤·¤Î¤Ö¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¡Ø¾Ã¤»¤Ê¤¤¡Ö»ä¡×¡½Éü½²¤ÎÏ¢º¿¡½¡Ù¤¬»ÖÅÄºÌÎÉ¼ç±é¡¢ËÜ¶¿ÁÕÂ¿¶¦±é¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ2024Ç¯1·î5Æü¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£»ÖÅÄ¤Ï1·î18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÎ¢ÀÚ¤êÈÓ¡Ù¡ÊÃæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç°ËÉð²íÅá¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±»þ´ü¤Ë2ËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏ¢¥É¥é½é¼ç±é¤ò¾þ¤ë»ÖÅÄºÌÎÉ
¡¡Âç¿Í¤Î½÷À¤ò¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿Æü¥Æ¥ì¤Î¿·¥É¥é¥ÞÏÈ¡ÖDEEP¡×Âè4ÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤µ¤ì¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¡¢¿ôÇ¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÇ»Ì©¤ÊÉü½²¤ò¿ë¤²¤ë¡ÈÁÖ²÷¡É¥ê¥Ù¥ó¥¸¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£²ÈÂ²¤âÍ§Ã£¤â¤¹¤Ù¤ÆÃ¥¤ï¤ì¡¢Éü½²¤òÀÀ¤¦¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦³¥¸¶¾Ë»Ò¤ò»ÖÅÄºÌÎÉ¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î±¿Ì¿¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÆÁÆ»¿ÎÌò¤òËÜ¶¿ÁÕÂ¿¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡Ê¿ËÞ¤Ê½÷»Ò¹âÀ¸¤À¤Ã¤¿³¥¸¶¾Ë»Ò¡Ê»ÖÅÄ¡Ë¤Ï¡¢ÈþÍÆ·ÏÆ°²èÇÛ¿®¼Ô¤ÎÆÁÆ»¿Î¡ÊËÜ¶¿¡Ë¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢Èà¤ÎÆ°²è¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç°ìÌöÍÌ¾¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¾Ë»Ò¤Î³èÌö¤òÅÊ¤à¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î³¤ºêÍõÎ¤¤Îæ«¤Ë¥Ï¥á¤é¤ì¡¢¾Ë»Ò¤ÏÆ±¤¸¤¯¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ÎÂçÅíÉð¤ËÍðË½¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«¡¢¤½¤ÎÆ°²è¤ò¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ÎÀÄÅç¤ß¤Á¤ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¤Ç³È»¶¤µ¤ì¡¢¾Ë»Ò¤ÏÈðëîÃæ½ý¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¼«Âð½»½ê¤òÆÃÄê¤µ¤ì¡¢Æ°²è¤ò¸«¤¿Ìî¼¡ÇÏ¤¿¤Á¤¬²È¤Î¼þ¤ê¤ò¤¦¤í¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÉÔ¿³²Ð¤Ë¤è¤ê¼«Âð¤¬Ç³¤¨¡¢Éã¿Æ¡¢Êì¿Æ¶¦¤ËÈó¶È¤Î»à¤ò¿ë¤²¤ë¡£°°Õ¤ÎÏ¢º¿¤¬¡¢¾Ë»Ò¤«¤éÁ´¤Æ¤òÃ¥¤¤µî¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Í¥Ã¥È¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¿¥È¥¥¡¼¡£¿´¤Î½ý¤òÊú¤¨¤¿¾Ë»Ò¤ÏÁÄÊì¤Î²È¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¡¢ÇÑ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ó¤ó¤ÀÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡10Ç¯¤Î·îÆü¤¬·Ð¤Á¡¢¾Ë»Ò¤Ï¼«¤é¿ÍÀ¸¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë·è°Õ¤ò¤·¤¿¡£¤½¤ÎÑëÆá¡¢ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ·Ñ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤ë¡¢¼«Ê¬¤òæ«¤Ë¥Ï¥á¤¿¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥ÈÃ£¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤Ê»Ñ¡£¤½¤·¤Æ¾Ë»Ò¤Ï¡¢Éü½²¤ò·è°Õ¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢³Ú¤·¤¤Æü¡¹¤«¤é°ìÅ¾¡¢¤É¤óÄì¤Þ¤ÇÃ¡¤Íî¤µ¤ì°ìÀ¸»Ä¤êÂ³¤±¤ë¿¼¤¤½ý¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¿¥È¥¥¡¼¡Ë¤òÊú¤¨¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¾Ë»Ò¤È¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤«¤é¾Ë»Ò¤ò°ÕÌ£¿¼¤¯¸«¤Ä¤á¤ëÆÁÆ»¤Î»Ñ¤¬¡£°Ç¤ÎÃæ¤ÇÉü½²¤Î±ê¤òÇ³¤ä¤¹¡¢¾Ë»Ò¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ÎÉü½²·à¤Î¹ÔÊý¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢»ÖÅÄ¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ëÆñÌò¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤ÎÊú¤¨¤ëÁÛ¤¤¤äÈá¤·¤ß¡¢¤½¤·¤ÆÁþ¤·¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ËÜ¶¿¤Ï¡ÖÉü½²¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡¢¤È¤³¤È¤ó»üÈá¤Ê¤¯ÄÉµá¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Î¿´¤Ë¶¯¤¯¶Á¤¯¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¤Î¹õÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ø¥¬¥é¥¹¤Î·¤¤òÃ¡¤³ä¤ê¡¢¤½¤ì¤òÉð´ï¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ù¤Ç¤¹¡£ºîÃæ¡¢²×Îõ¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶¸µ¤¤Ï°Õ³°¤È¶á¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¶¯Íß¤À¤Ã¤¿¿Í´Ö¤¿¤Á¤ÎÄÙ¤·¹ç¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶âÍË¥É¥é¥ÞDEEP¡Ø¾Ã¤»¤Ê¤¤¡Ö»ä¡×¡½Éü½²¤ÎÏ¢º¿¡½¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ2024Ç¯1·î5Æü¤è¤êËè½µ¶âÍË24»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡Ê½é²ó¤Ï25»þ10Ê¬ÊüÁ÷¡Ë¡£ËèÏÃÊüÁ÷¸å¡¢TVer¡¢Hulu¤Ç¤âÇÛ¿®¡£
¢¨¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£»ÖÅÄºÌÎÉ
¡¡À¸¤¤ë»ö¤ËÀäË¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¿´¤ò¥º¥¿¥Ü¥í¤Ë¤µ¤ì¤¿¾Ë»Ò¤ÎÂè£²¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡¢µ±¤«¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ëÆñÌò¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤ÎÊú¤¨¤ëÁÛ¤¤¤äÈá¤·¤ß¡¢¤½¤·¤ÆÁþ¤·¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð±é¼Ô¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÛ¤¤¤ä´¶¾ð¤È¶¦¤ËÌò¤òÁ´¤¦¤·¤Þ¤¹¡ª¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤¤¤¦¶ÛÄ¥´¶¤äÀÕÇ¤´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Äº¤¤¤¿Ìò¤òÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢³§ÍÍ¤ÈÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤òºî¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¶¿ÁÕÂ¿
¡¡Éü½²¤ËÀ¸¤¤ë¤È·è¤á¤¿¾Ë»Ò¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤ì¤¬Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤âÈà½÷¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÆÁÆ»¡£¾Ë»Ò¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸¶°ø¤¬¼«Ê¬¤Ë¤â¤¢¤ë¤ÈÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾Ë»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¶ìÇº¤·¤Ê¤¬¤é¤âÌÏº÷¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£Éü½²¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡¢¤È¤³¤È¤ó»üÈá¤Ê¤¯ÄÉµá¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Î¿´¤Ë¶¯¤¯¶Á¤¯¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¸¶ºî ¡¦ ¹õÅÄ¤·¤Î¤Ö
¡¡½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¡Ö¾Ã¤»¤Ê¤¤»ä¡×¤ò¼¹É®¤·¤Þ¤·¤¿¹õÅÄ¤·¤Î¤Ö¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ö¾Ã¤»¤Ê¤¤»ä¡×¤¬¥É¥é¥Þ²½¤¬·èÄê¤µ¤ì¡¢¸½¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤º¶Ã¤¤È´ò¤·¤µ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¥¬¥é¥¹¤Î·¤¤òÃ¡¤³ä¤ê¡¢¤½¤ì¤òÉð´ï¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤Ç¤¹¡£ºîÃæ¡¢²×Îõ¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶¸µ¤¤Ï°Õ³°¤È¶á¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¶¯Íß¤À¤Ã¤¿¿Í´Ö¤¿¤Á¤ÎÄÙ¤·¹ç¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÀ®Î©¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î´Ø·¸¼Ô¡¢¤½¤·¤ÆÆÉ¼Ô¡¦»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¾Ë»Ò¤ÎÊª¸ì¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¶É¥¹¥¿¥¸¥ª¥»¥ó¥¿¡¼¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¡°ËÆ£Íµ»Ë
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î³¥¸¶¾Ë»Ò¤È¤¤¤¦Ìò¤Ï¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¾ð¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿ËÞ¤Ê¹â¹»À¸¡¢¤½¤³¤«¤é¥á¥¤¥¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¦¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¿¥È¥¥¡¼¤Ë¤è¤ê¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤êÅÄ¼Ë¤Ë°ú¤äÆ¤ë¡Ä¤½¤·¤Æ10Ç¯¸å¤ËÁþ¤·¤ß¤¬ºÆÇ³¤·Éü½²¤òÀÀ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÉü½²Áê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÅÓÊý¤â¤Ê¤¤ÆñÌò¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â±é¤¸¤é¤ì¤ë¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤ÆÈ´·²¤Î¿®Íê´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¶È³¦¿Íµ¤¤Î¹â¤¤»ÖÅÄºÌÎÉ¤µ¤ó¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ó¥ª¥Õ¥©¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¾Ë»Ò±é¤¸¤ë»ÖÅÄ¤µ¤ó¤ÎÉü½²¿´¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æµ´µ¤Ç÷¤ë»Ñ¤ò¤´´®Ç½²¼¤µ¤¤¡ª