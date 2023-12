第81回ゴールデン・グローブ賞テレビドラマ部門のノミネーションが11日に発表され、実写ドラマ版「THE LAST OF US」が作品賞(ドラマシリーズ)含む3部門にノミネートされた。

PlayStation(R)の人気タイトルをHBOが実写化した「THE LAST OF US」は、謎の菌類による感染症によって文明崩壊したアメリカを舞台に、生存者たちの過酷な旅を描いたサバイバルアクション。作品賞のほか、主人公・ジョエル役のペドロ・パスカルが男優賞(ドラマシリーズ)、彼と共に旅をする少女・エリー役のベラ・ラムジーが女優賞(ドラマシリーズ)にノミネートされている。

最多は「メディア王 〜華麗なる一族〜」の9ノミネート、「一流シェフのファミリーレストラン」「マーダーズ・イン・ビルディング」が5ノミネートで続く。プラットフォーム別では、HBO/Maxが最多17ノミネーションを獲得している。授賞式は2024年1月7日(現地時間)に開催される。

テレビドラマ部門のノミネーションは以下の通り。(編集部・倉本拓弥)

■作品賞(ドラマシリーズ)

「1923」

「ザ・クラウン」

「ザ・ディプロマット」

「THE LAST OF US」

「ザ・モーニングショー」

「メディア王 〜華麗なる一族〜」

■女優賞(ドラマシリーズ)

ベラ・ラムジー 「THE LAST OF US」

エマ・ストーン 「ザ・カース(原題) / The Curse」

ヘレン・ミレン 「1923」

イメルダ・スタウントン 「ザ・クラウン」

ケリー・ラッセル 「ザ・ディプロマット」

サラ・スヌーク 「メディア王 〜華麗なる一族〜」

■男優賞(ドラマシリーズ)

ブライアン・コックス 「メディア王 〜華麗なる一族〜」

ドミニク・ウェスト 「ザ・クラウン」

ゲイリー・オールドマン 「窓際のスパイ」

ジェレミー・ストロング 「メディア王 〜華麗なる一族〜」

キーラン・カルキン 「メディア王 〜華麗なる一族〜」

ペドロ・パスカル 「THE LAST OF US」

■作品賞(コメディー/ミュージカルシリーズ)

「アボット エレメンタリー」

「バリー」

「テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく」

「ジュリー・デューティ 〜17日間の陪審員体験〜」

「マーダーズ・イン・ビルディング」

「一流シェフのファミリーレストラン」

■女優賞(コメディー/ミュージカルシリーズ)

アヨ・エデビリ 「一流シェフのファミリーレストラン」

エル・ファニング 「THE GREAT 〜エカチェリーナの時々真実の物語〜」

ナターシャ・リオン 「ポーカー・フェイス(原題) / Poker Face」

キンタ・ブランソン 「アボット エレメンタリー」

レイチェル・ブロズナハン 「マーベラス・ミセス・メイゼル」

セレーナ・ゴメス 「マーダーズ・イン・ビルディング」

■男優賞(コメディー/ミュージカルシリーズ)

ビル・ヘイダー 「バリー」

ジェイソン・シーゲル 「シュリンキング 悩めるセラピスト」

ジェイソン・サダイキス 「テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく」

ジェレミー・アレン・ホワイト 「一流シェフのファミリーレストラン」

スティーヴ・マーティン 「マーダーズ・イン・ビルディング」

マーティン・ショート 「マーダーズ・イン・ビルディング」

■作品賞(テレビ映画・ミニシリーズ)

「すべての見えない光」

「BEEF/ビーフ 〜逆上〜」

「デイジー・ジョーンズ・アンド・ザ・シックスがマジで最高だった頃」

「FARGO/ファーゴ」

「フェロウ・トラベラーズ(原題) / Fellow Travelers」

「レッスン in ケミストリー」

■女優賞(テレビ映画・ミニシリーズ)

アリ・ウォン 「BEEF/ビーフ 〜逆上〜」

ブリー・ラーソン 「レッスン in ケミストリー」

エリザベス・オルセン 「ラブ&デス」

ジュノー・テンプル 「FARGO/ファーゴ」

レイチェル・ワイズ 「戦慄の絆」

ライリー・キーオ 「デイジー・ジョーンズ・アンド・ザ・シックスがマジで最高だった頃」

■男優賞(テレビ映画・ミニシリーズ)

デヴィッド・オイェロウォ 「ローメン:バス・リーヴス(原題) / Lawmen: Bass Reeves」

ジョン・ハム 「FARGO/ファーゴ」

マット・ボマー 「フェロウ・トラベラーズ(原題) / Fellow Travelers」

サム・クラフリン 「デイジー・ジョーンズ・アンド・ザ・シックスがマジで最高だった頃」

スティーヴン・ユァン 「BEEF/ビーフ 〜逆上〜」

ウディ・ハレルソン 「ホワイトハウス・プラマーズ/米国政治の失墜を招いた男たち」

