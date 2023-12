第81回ゴールデン・グローブ賞映画部門のノミネーションが11日に発表され、グレタ・ガーウィグ監督の映画『バービー』が作品賞(コメディー/ミュージカル)など最多9ノミネートを果たした。

世界中で販売されているファッションドール、バービーを映画化した同作。歌曲賞で「I’m Just Ken」「Dance The Night」「What Was I Made For?」の3ノミネートと荒稼ぎし、新設された興行成績賞もノミネート。そのほか、女優賞(コメディー/ミュージカル)、助演男優賞、監督賞、脚本賞にもノミネートされた。

それに続いたのがクリストファー・ノーラン監督作『オッペンハイマー』で、作品賞(ドラマ)、興行成績賞、男優賞(ドラマ)、助演男優賞、助演女優賞、監督賞、脚本賞、音楽賞の8部門ノミネート。正反対の作風の2作が同時公開されたことから“バーベンハイマー”と話題を呼んで世界的大ヒットとなった2作(『バービー』は世界興行収入14億4,180万4,117ドル・約2,163億円、『オッペンハイマー』は世界興収9億5,104万3,060ドル・1,427億円)が、ゴールデン・グローブ賞もけん引する結果となった。(数字は Box Office Mojo調べ、1ドル150円計算)

日本映画では、宮崎駿監督の映画『君たちはどう生きるか』がアニメーション作品賞と音楽賞(久石譲)の2部門ノミネート。アニメーション作品賞には新海誠監督の『すずめの戸締まり』もノミネートを果たした。

長きにわたってハリウッド外国人映画記者協会(HFPA)が主催してきたゴールデン・グローブ賞だが、HFPAは人種差別やスタジオからの接待などが問題視されて今年6月で解散。現在は、投資会社エルドリッジ・インダストリーズが子会社であるテレビ制作会社ディック・クラーク・プロダクションズを通して主催している。授賞式は2024年1月7日(現地時間)に開催される。(編集部・市川遥)

映画部門のノミネーションは以下の通り。

■作品賞(ドラマ)

『オッペンハイマー』

『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』

『マエストロ:その音楽と愛と』

『パスト・ライブス(原題) / Past Lives』

『アナトミー・オブ・ア・フォール(英題) / Anatomy of a Fall』

『ザ・ゾーン・オブ・インタレスト(原題) / The Zone of Interest』

■作品賞(コメディー/ミュージカル)

『AIR/エア』

『アメリカン・フィクション(原題) / American Fiction』

『バービー』

『ザ・ホールドオーバーズ(原題) / The Holdovers』

『メイ・ディセンバー(原題) / May December』

『哀れなるものたち』

■興行成績賞

『オッペンハイマー』

『バービー』

『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』

『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3』

『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』

『ジョン・ウィック:コンセクエンス』

『ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE』

『テイラー・スウィフト:THE ERAS TOUR』

■男優賞(ドラマ)

ブラッドリー・クーパー 『マエストロ:その音楽と愛と』

キリアン・マーフィ 『オッペンハイマー』

レオナルド・ディカプリオ 『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』

コールマン・ドミンゴ 『ラスティン: ワシントンの「あの日」を作った男』

アンドリュー・スコット 『異人たち』

バリー・キオガン 『Saltburn』

■男優賞(コメディー/ミュージカル)

ジェフリー・ライト 『アメリカン・フィクション(原題) / American Fiction』

ポール・ジアマッティ 『ザ・ホールドオーバーズ(原題) / The Holdovers』

マット・デイモン 『AIR/エア』

ホアキン・フェニックス 『ボーはおそれている』

ティモシー・シャラメ 『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』

ニコラス・ケイジ 『ドリーム・シナリオ(原題) / Dream Scenario』

■助演男優賞

ライアン・ゴズリング 『バービー』

ロバート・ダウニー・Jr 『オッペンハイマー』

マーク・ラファロ 『哀れなるものたち』

チャールズ・メルトン 『メイ・ディセンバー(原題) / May December』

ロバート・デ・ニーロ 『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』

ウィレム・デフォー『哀れなるものたち』

■女優賞(ドラマ)

リリー・グラッドストーン 『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』

キャリー・マリガン 『マエストロ:その音楽と愛と』

サンドラ・フラー 『アナトミー・オブ・ア・フォール(英題) / Anatomy of a Fall』

アネット・ベニング 『ナイアド 〜その決意は海を越える〜』

グレタ・リー 『パスト・ライブス(原題) Past Lives』

ケイリー・スピーニー 『プリシラ(原題) / Priscilla』

■女優賞(コメディー/ミュージカル)

エマ・ストーン 『哀れなるものたち』

マーゴット・ロビー 『バービー』

ナタリー・ポートマン 『メイ・ディセンバー(原題) / May December』

ファンテイジア・バリーノ 『ザ・カラー・パープル(原題) / The Color Purple』

ジェニファー・ローレンス 『ノー・ハード・フィーリングズ(原題) / No Hard Feelings』

アルマ・ポウスティ 『枯れ葉』

■助演女優賞

エミリー・ブラント 『オッペンハイマー』

ダヴァイン・ジョイ・ランドルフ 『ザ・ホールドオーバーズ(原題) / The Holdovers』

ダニエル・ブルックス 『ザ・カラー・パープル(原題) / The Color Purple』

ジュリアン・ムーア 『メイ・ディセンバー(原題) / May December』

ジョディ・フォスター 『ナイアド 〜その決意は海を越える〜』

ロザムンド・パイク 『Saltburn』

■監督賞

マーティン・スコセッシ 『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』

クリストファー・ノーラン 『オッペンハイマー』

グレタ・ガーウィグ 『バービー』

ヨルゴス・ランティモス 『哀れなるものたち』

ブラッドリー・クーパー 『マエストロ:その音楽と愛と』

セリーヌ・ソン 『パスト・ライヴズ(原題) / Past Lives』

■脚本賞

グレタ・ガーウィグ&ノア・バームバック 『バービー』

トニー・マクナマラ 『哀れなるものたち』

クリストファー・ノーラン 『オッペンハイマー』

エリック・ロス&マーティン・スコセッシ 『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』

セリーヌ・ソン 『パスト・ライヴズ(原題) / Past Lives』

ジュスティーヌ・トリエ&アルチュール・アラリ 『アナトミー・オブ・ア・フォール(英題) / Anatomy of a Fall』

■音楽賞

『哀れなるものたち』

『オッペンハイマー』

『君たちはどう生きるか』

『ザ・ゾーン・オブ・インタレスト(原題) / The Zone of Interest』

『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』

『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』

■歌曲賞

「Addicted to Romance」 『シー・ケイム・トゥ・ミー(原題) / She Came to Me』

「I’m Just Ken」 『バービー』

「Dance The Night」『バービー』

「Peaches」『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』

「Road to Freedom」 『ラスティン:ワシントンの「あの日」を作った男』

「What Was I Made For?」 『バービー』

■外国語映画賞

『アナトミー・オブ・ア・フォール(英題) / Anatomy of a Fall』(フランス)

『枯れ葉』(フィンランド)

『イオ・カピターノ(原題) / Io Capitano』(イタリア)

『パスト・ライヴズ(原題) / Past Lives』(アメリカ)

『雪山の絆』(スペイン)

『ザ・ゾーン・オブ・インタレスト(原題) / The Zone of Interest』(イギリス)

■アニメーション作品賞

『君たちはどう生きるか』

『マイ・エレメント』

『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』

『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』

『すずめの戸締り』

『ウィッシュ』