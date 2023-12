『ナイト・エージェント』シーズン2の新キャストが決定

今年3月に配信開始されると瞬く間に人気を博し、配信からわずか6日でシーズン2へ更新されたNetflixのスリラードラマ『ナイト・エージェント』。そのシーズン2の新キャストを米Deadlineが伝えている。

原作は、2019年に発表されたマシュー・クワークによる同名小説(ハーパーコリンズ・ ジャパン刊行)。ホワイトハウスの地下でほとんどかかってこない夜間の緊急電話に対応するという、地味な任務に就いているFBI捜査官のピーター・サザーランドはある夜、一本の電話に応答したことをきっかけに、ホワイトハウスに潜むスパイをめぐる恐ろしい陰謀に巻き込まれてゆく──という内容だ。

『S.W.A.T.』のクリエイターであるショーン・ライアンが手掛けたドラマ版は、配信開始から4日間で1億6871万時間再生され、1週間でNetflixグローバル英語番組の視聴ランキングTOP10でナンバー1に踊り出た。英語とその他言語のシリーズを合わせても、Netflixの新作ドラマの初週視聴時間は、『ウェンズデー』に次ぐ記録という大ヒットを記録。

クワークが現時点で発表しているピーター・サザーランドを主人公にした小説は「ナイト・エージェント」のみ。そのため、シーズン2はイチからストーリーを作るものと考えられるが、CIAのエージェントやシークレット・サービスを主人公にしたクワークの別の作品をモチーフにする可能性もあるかもしれない。クリエイターのライアンは、同シリーズはシーズンごとに新しいプロットが展開して完結するという、『24 -TWENTY FOUR-』のようなスタイルになると述べている。

シーズン2の新キャストに決まったのはアマンダ・ウォーレン。『NCIS:ニューオーリンズ』で市長のザーラ・テイラーを演じたほか、リブート版の『ゴシップガール』や『ディキンスン 若き女性詩人の憂鬱』『マダム・セクレタリー』に出演している。

EXCLUSIVE: Amanda Warren has been tapped for a new role in the second season of Netflix’s smash hit series ‘The Night Agent, from creator Shawn Ryan and Sony Pictures Television (click photo below for story) https://t.co/p7teFmhUej

- Deadline Hollywood (@DEADLINE) December 8, 2023